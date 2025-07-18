ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь сборной Украины стал спортивным директором Руха
Юрий Панькив осваивает новую профессию
Бывший украинский голкипер Юрий Панькив стал спортивным директором львовского «Руха».
Именно в львовском клубе Панькив завершал игровую карьеру.
Панькив – воспитанник львовских «Карпат». С 1999 года выступал за «Карпаты-2» во Второй лиге Украины. Впоследствии играл на правах аренды в бурштынском «Энергетике» и стрыйской «Скале».
Позже Юрий Панькив перешел в ФК «Львов», где играл один год на правах аренды.
В 2007 году стал голкипером черниговской «Десны», но уже летом того же года перешел в тернопольскую «Ниву».
По-настоящему раскрылся Панькив в «Александрии», к которой присоединился в 2009 году. Уже через год Юрий стал основным голкипером в команде.
После «Александрии» голкипер успел поиграть за киевский «Арсенал», донецкий «Металлург» и каменскую «Сталь».
В 2017 году снова вернулся в «Александрию». Последним клубом Панькива стал львовский «Рух», в котором он завершил карьеру в 2023 году.
Также Панькив вызывался в ряды национальной сборной Украины, но так и не сыграл ни одного матча.
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