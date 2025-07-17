Кто из тренеров добыл больше всего трофеев в сезоне 2024/25 с новым клубом?
Новый менеджер «каталонцев» Ханси Флик выиграл три титула в дебютном сезоне
Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик стал единственным наставником сезона 2024/25, который в дебютном сезоне с новым клубом добыл три трофея (чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании).
На втором месте по количеству трофеев, добытых в первом сезоне во главе клуба, расположился коуч «Челси» Энцо Мареска, который выиграл с «пенсионерами» два титула (Лига конференции и Клубный чемпионат мира).
По одному трофею добыли тренеры: Антонио Конте («Наполи», чемпионат Италии), Арне Слот («Ливерпуль», чемпионат Англии) и Винсент Компани («Бавария», чемпионат Германии).
🏆 Trophies won in their first season with their respective clubs:— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) July 17, 2025
🇩🇪 Hansi Flick – 3 trophies
🇮🇹 Enzo Maresca – 2 trophies
🇮🇹 Antonio Conte – 1 trophy
🇳🇱 Arne Slot – 1 trophy
🇧🇪 Vincent Kompany – 1 trophy
👏👏 pic.twitter.com/cayJYLgIge
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