Кто из тренеров добыл больше всего трофеев в сезоне 2024/25 с новым клубом?

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик стал единственным наставником сезона 2024/25, который в дебютном сезоне с новым клубом добыл три трофея (чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании).

На втором месте по количеству трофеев, добытых в первом сезоне во главе клуба, расположился коуч «Челси» Энцо Мареска, который выиграл с «пенсионерами» два титула (Лига конференции и Клубный чемпионат мира).

По одному трофею добыли тренеры: Антонио Конте («Наполи», чемпионат Италии), Арне Слот («Ливерпуль», чемпионат Англии) и Винсент Компани («Бавария», чемпионат Германии).

