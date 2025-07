Усиление для Де Дзерби. Марсель ведет переговоры по сыну легенды

Американский вингер туринского «Ювентуса» Тимоти Веа привлекает внимание «Марселя», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, французский клуб начала переговоры по трансферу 25-летнего футболиста. Договоренность с американцем достигнута, формат сделки – аренда.

В прошедшем сезоне Тимоти Веа провел 43 матча на клубном уровне, в которых успел отличиться 6 забитыми голами и 5 голевыми передачами.

Тренером «Марселя» является экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Тимоти Веа является сыном легендарного либерийского футболиста Джорджа Веа.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Порту» желает остаться в «Ювентусе».

