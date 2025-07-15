Отказал клубам АПЛ. Игрок Порту желает остаться в Ювентусе

22-летний португальский полузащитник «Порту» Франсишку Консейсау отклонил два предложения от клубов АПЛ.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира.

Известно, что португалец получил предложения от «Эвертона» и «Вулверхэмптона», но игрок желает остаться в «Ювентусе», где он играл в прошлом сезоне на правах аренды.

Итальянский клуб сделал предложение за Консейсау в 30 миллионов евро. Такая сумма пока не устраивает португальский клуб, и предложение было отклонено.

Пока не известно, может ли «Ювентус» предложить за полузащитника большую сумму.

Франсишку Консейсау в прошлом сезоне сыграл за туринцев 40 матчей и забил 7 мячей.

Ранее стало известно, что «Порту» отказал «Ювентусу» в трансфере Консейсау.