Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отказал клубам АПЛ. Игрок Порту желает остаться в Ювентусе
Италия
15 июля 2025, 04:51 | Обновлено 15 июля 2025, 05:02
95
0

Отказал клубам АПЛ. Игрок Порту желает остаться в Ювентусе

Франсишку Консейсау решил не соглашаться на условия «Эвертона» и «Вулверхэмптона»

15 июля 2025, 04:51 | Обновлено 15 июля 2025, 05:02
95
0
Отказал клубам АПЛ. Игрок Порту желает остаться в Ювентусе
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний португальский полузащитник «Порту» Франсишку Консейсау отклонил два предложения от клубов АПЛ.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира.

Известно, что португалец получил предложения от «Эвертона» и «Вулверхэмптона», но игрок желает остаться в «Ювентусе», где он играл в прошлом сезоне на правах аренды.

Итальянский клуб сделал предложение за Консейсау в 30 миллионов евро. Такая сумма пока не устраивает португальский клуб, и предложение было отклонено.

Пока не известно, может ли «Ювентус» предложить за полузащитника большую сумму.

Франсишку Консейсау в прошлом сезоне сыграл за туринцев 40 матчей и забил 7 мячей.

Ранее стало известно, что «Порту» отказал «Ювентусу» в трансфере Консейсау.

По теме:
Стало известно, под каким номером Модрич будет играть в Милане
Оболонь подпишет хавбека из Ворсклы. Он получит контракт на 2 года
ОФИЦИАЛЬНО. Подолье усилилось двумя экс-игроками Александрии
Франсишку Консейсау Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Порту Вулверхэмптон Эвертон Николо Скира
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Капитан Челси: «Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами»
Футбол | 14 июля 2025, 08:21 1
Капитан Челси: «Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами»
Капитан Челси: «Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами»

Рис Джеймс пообщался с журналистами

Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Футбол | 14 июля 2025, 13:40 13
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ

Фаворитом на победу все еще остается Усман Дембеле

Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Бокс | 14.07.2025, 08:52
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Известно, сколько заработает Динамо в случае трансфера Забарного в Ньюкасл
Футбол | 15.07.2025, 00:46
Известно, сколько заработает Динамо в случае трансфера Забарного в Ньюкасл
Известно, сколько заработает Динамо в случае трансфера Забарного в Ньюкасл
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала Лука Модрич выбрал себе новый клуб
Футбол | 14.07.2025, 20:32
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала Лука Модрич выбрал себе новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала Лука Модрич выбрал себе новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
13.07.2025, 07:37 1
Теннис
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
13.07.2025, 07:23
Футбол
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
13.07.2025, 09:25 4
Бокс
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
14.07.2025, 01:34
Футбол
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
13.07.2025, 00:22 15
Волейбол
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
14.07.2025, 06:31 3
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
14.07.2025, 22:27
Бокс
Клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд Динамо
Клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд Динамо
13.07.2025, 12:36 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем