Звездного португальца не будет в Ювентусе. Его клуб отказал в трансфере

22-летний португальский форвард Франсишку Консейсау не будет выступать в «Ювентусе» в следующем сезоне.

Португальский «Порту», которому принадлежит игрок, отказал итальянскому клубу в предложении в 30 миллионов евро за португальца.

Консейсау прошлый сезон провел за «Ювентус», где выступал на правах аренды, но у туринцев не было в соглашении опции выкупа игрока.

«Порту» уведомил «Ювентус», что на Консейсау есть претенденты, которые готовы заплатить более 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Консейсау сыграл за итальянский клуб 37 матчей и забил 7 мячей.