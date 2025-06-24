Звездного португальца не будет в Ювентусе. Его клуб отказал в трансфере
«Порту» не хочет отпускать Франсишку Консейсау за 30 миллионов евро
22-летний португальский форвард Франсишку Консейсау не будет выступать в «Ювентусе» в следующем сезоне.
Португальский «Порту», которому принадлежит игрок, отказал итальянскому клубу в предложении в 30 миллионов евро за португальца.
Консейсау прошлый сезон провел за «Ювентус», где выступал на правах аренды, но у туринцев не было в соглашении опции выкупа игрока.
«Порту» уведомил «Ювентус», что на Консейсау есть претенденты, которые готовы заплатить более 30 миллионов евро.
В прошлом сезоне Консейсау сыграл за итальянский клуб 37 матчей и забил 7 мячей.
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