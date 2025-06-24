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Италия
24 июня 2025, 01:56 | Обновлено 24 июня 2025, 01:58
106
0

Звездного португальца не будет в Ювентусе. Его клуб отказал в трансфере

«Порту» не хочет отпускать Франсишку Консейсау за 30 миллионов евро

24 июня 2025, 01:56 | Обновлено 24 июня 2025, 01:58
106
0
Звездного португальца не будет в Ювентусе. Его клуб отказал в трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний португальский форвард Франсишку Консейсау не будет выступать в «Ювентусе» в следующем сезоне.

Португальский «Порту», которому принадлежит игрок, отказал итальянскому клубу в предложении в 30 миллионов евро за португальца.

Консейсау прошлый сезон провел за «Ювентус», где выступал на правах аренды, но у туринцев не было в соглашении опции выкупа игрока.

«Порту» уведомил «Ювентус», что на Консейсау есть претенденты, которые готовы заплатить более 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Консейсау сыграл за итальянский клуб 37 матчей и забил 7 мячей.

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Франсишку Консейсау Порту Ювентус трансферы трансферы Серии A
Александр Сильченко Источник: Sky Sport Italia
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