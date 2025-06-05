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  4. Франсишку Консейсау повторил достижение отца в матче против Германии
Лига наций
05 июня 2025, 03:46 |
32
0

Франсишку Консейсау повторил достижение отца в матче против Германии

Криштиану Роналду забил очередной гол в профессиональной карьере

05 июня 2025, 03:46 |
32
0
Франсишку Консейсау повторил достижение отца в матче против Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсишку Консейсау

В первом полуфинальном матче Лиги Наций сборная Португалии выиграла сборную Германии в Мюнхене со счетом 2:1.

Голами в составе португальцев отличились Франсишку Консейсау и Криштиану Роналду.

В другой раз в истории сборной Португалии в ворота одной сборной забивали отец и сын.

Против сборной Германии:

  • 2000 – Сержиу Консейсау
  • 2025 - Франсишку Консейсау

Против сборной Люксембурга:

  • 1961 — Хосе Агуаш
  • 1989 – Руи Агуаш

Криштиану Роналду забил свой 137-й гол в 220 матчах за сборную Португалии и 937-й в карьере во всех турнирах.

Роналду забил во втором матче против сборной Германии. В прошлый раз он сделал это в 2021 году так же в Мюнхене.Криштиану Роналду имеет в своем активе уже 21 забитый мяч в 2025 году.

В финале сборная Португалии сыграет с победителем пары Испания – Франция.

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Сержиу Консейсау Франсишку Консейсау сборная Португалии по футболу сборная Германии по футболу Лига наций статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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