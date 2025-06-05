Франсишку Консейсау повторил достижение отца в матче против Германии
Криштиану Роналду забил очередной гол в профессиональной карьере
В первом полуфинальном матче Лиги Наций сборная Португалии выиграла сборную Германии в Мюнхене со счетом 2:1.
Голами в составе португальцев отличились Франсишку Консейсау и Криштиану Роналду.
В другой раз в истории сборной Португалии в ворота одной сборной забивали отец и сын.
Против сборной Германии:
- 2000 – Сержиу Консейсау
- 2025 - Франсишку Консейсау
Против сборной Люксембурга:
- 1961 — Хосе Агуаш
- 1989 – Руи Агуаш
Криштиану Роналду забил свой 137-й гол в 220 матчах за сборную Португалии и 937-й в карьере во всех турнирах.
Роналду забил во втором матче против сборной Германии. В прошлый раз он сделал это в 2021 году так же в Мюнхене.Криштиану Роналду имеет в своем активе уже 21 забитый мяч в 2025 году.
В финале сборная Португалии сыграет с победителем пары Испания – Франция.
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