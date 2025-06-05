Франсишку Консейсау повторил достижение отца в матче против Германии

В первом полуфинальном матче Лиги Наций сборная Португалии выиграла сборную Германии в Мюнхене со счетом 2:1.

Голами в составе португальцев отличились Франсишку Консейсау и Криштиану Роналду.

В другой раз в истории сборной Португалии в ворота одной сборной забивали отец и сын.

Против сборной Германии:

2000 – Сержиу Консейсау

2025 - Франсишку Консейсау

Против сборной Люксембурга:

1961 — Хосе Агуаш

1989 – Руи Агуаш

Криштиану Роналду забил свой 137-й гол в 220 матчах за сборную Португалии и 937-й в карьере во всех турнирах.

Роналду забил во втором матче против сборной Германии. В прошлый раз он сделал это в 2021 году так же в Мюнхене.Криштиану Роналду имеет в своем активе уже 21 забитый мяч в 2025 году.

В финале сборная Португалии сыграет с победителем пары Испания – Франция.