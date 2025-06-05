Не Роналду. УЕФА определил лучшего игрока матча Германия – Португалия

Национальная сборная Португалии минимально обыграла сборную Германии (2:1) в первом полуфинальном матче Лиги наций, квалифицировавшись в финал.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, лучшим игроком встречи признан полузащитник Франсишку Консейсау, отличившийся голом в матче.

Футболист вышел на замену на 58-й минуте вместо Франсишку Тринкау. Он забил на 63-й минуте и сравнял счет в игре. После этого на 68-й минуте отличился Криштиану Роналду. Его гол оказался решающим.

Во втором полуфинале встретятся национальные команды Франции и Испании. Матч запланирован на четверг, 5 июня. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.