Не Роналду. УЕФА определил лучшего игрока матча Германия – Португалия
Франсишку Консейсау признан лучшим игроком матча Лиги наций
Национальная сборная Португалии минимально обыграла сборную Германии (2:1) в первом полуфинальном матче Лиги наций, квалифицировавшись в финал.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, лучшим игроком встречи признан полузащитник Франсишку Консейсау, отличившийся голом в матче.
Футболист вышел на замену на 58-й минуте вместо Франсишку Тринкау. Он забил на 63-й минуте и сравнял счет в игре. После этого на 68-й минуте отличился Криштиану Роналду. Его гол оказался решающим.
Во втором полуфинале встретятся национальные команды Франции и Испании. Матч запланирован на четверг, 5 июня. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
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