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  4. Не Роналду. УЕФА определил лучшего игрока матча Германия – Португалия
Лига наций
05 июня 2025, 02:16 |
243
0

Не Роналду. УЕФА определил лучшего игрока матча Германия – Португалия

Франсишку Консейсау признан лучшим игроком матча Лиги наций

05 июня 2025, 02:16 |
243
0
Не Роналду. УЕФА определил лучшего игрока матча Германия – Португалия
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсишку Консейсау

Национальная сборная Португалии минимально обыграла сборную Германии (2:1) в первом полуфинальном матче Лиги наций, квалифицировавшись в финал.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, лучшим игроком встречи признан полузащитник Франсишку Консейсау, отличившийся голом в матче.

Футболист вышел на замену на 58-й минуте вместо Франсишку Тринкау. Он забил на 63-й минуте и сравнял счет в игре. После этого на 68-й минуте отличился Криштиану Роналду. Его гол оказался решающим.

Во втором полуфинале встретятся национальные команды Франции и Испании. Матч запланирован на четверг, 5 июня. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсишку Консейсау

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Франсишку Консейсау сборная Португалии по футболу сборная Германии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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