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  4. Стало известно, почему Желько Любенович покинул Ворсклу
Украина. Первая лига
16 июля 2025, 13:42 |
1076
0

Стало известно, почему Желько Любенович покинул Ворсклу

По этому поводу высказался новый наставник полтавчан Александр Бабич

16 июля 2025, 13:42 |
1076
0
Стало известно, почему Желько Любенович покинул Ворсклу
ФК Ворскла. Желько Любенович

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua новый главный тренер «Ворсклы» Александр Бабич высказал мнение относительно увольнения его предшественника сербского специалиста Желько Любеновича, который проработал наставником полтавчан менее трех недель и ушел, якобы, по семейным обстоятельствам.

– Слышал, что договаривались об одном, а в итоге стороны не нашли общий знаменатель по определенным вопросам, – сказал Бабич.

Напомним, что по итогам минувшего чемпионата «Ворскла» оказалась в переходных матчах. Но там полтавчане по сумме двух матчей уступили «Кудровке» и вылетели в Первую лигу.

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Александр Бабич Ворскла Полтава Желько Любенович Кудровка Первая лига Украины
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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