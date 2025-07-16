Стало известно, почему Желько Любенович покинул Ворсклу

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua новый главный тренер «Ворсклы» Александр Бабич высказал мнение относительно увольнения его предшественника сербского специалиста Желько Любеновича, который проработал наставником полтавчан менее трех недель и ушел, якобы, по семейным обстоятельствам.

– Слышал, что договаривались об одном, а в итоге стороны не нашли общий знаменатель по определенным вопросам, – сказал Бабич.

Напомним, что по итогам минувшего чемпионата «Ворскла» оказалась в переходных матчах. Но там полтавчане по сумме двух матчей уступили «Кудровке» и вылетели в Первую лигу.