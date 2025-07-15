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Англия
15 июля 2025, 18:29 | Обновлено 15 июля 2025, 18:34
766
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Ман Сити и Ливерпуля стал ассистентом Гвардиолы

Коло Туре полноценно вошел в тренерский штаб «Манчестер Сити»

15 июля 2025, 18:29 | Обновлено 15 июля 2025, 18:34
766
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Ман Сити и Ливерпуля стал ассистентом Гвардиолы
ФК Манчестер Сити. Коло Туре

Английский клуб «Манчестер Сити» официально объявил о назначении 44-летнего бывшего футболиста Коло Туре на место помощника главного тренера Пепа Гвардиолы.

Специалист прошел испытательный срок на клубном чемпионате мира 2025, где Туре сотрудничал с тренерским штабом «горожан».

Весь прошлый сезон Коло отработал тренером «Манчестер Сити» U-18, с которыми коуч выиграл национальное первенство.

До этого Туре с ноября 2022 года по январь 2023 года находился на тренерском мостике «Уигана». Также специалист работал ассистентом тренера «Лестера», сборной Кот-д'Ивуара и администратором «Селтика».

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Коло Туре Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Пеп Гвардиола назначение тренера
Андрей Витренко Источник: ФК Манчестер Сити
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