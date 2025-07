ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Ман Сити и Ливерпуля стал ассистентом Гвардиолы

Английский клуб «Манчестер Сити» официально объявил о назначении 44-летнего бывшего футболиста Коло Туре на место помощника главного тренера Пепа Гвардиолы.

Специалист прошел испытательный срок на клубном чемпионате мира 2025, где Туре сотрудничал с тренерским штабом «горожан».

Весь прошлый сезон Коло отработал тренером «Манчестер Сити» U-18, с которыми коуч выиграл национальное первенство.

До этого Туре с ноября 2022 года по январь 2023 года находился на тренерском мостике «Уигана». Также специалист работал ассистентом тренера «Лестера», сборной Кот-д'Ивуара и администратором «Селтика».

We're delighted to confirm the permanent appointment of Kolo Toure to Pep Guardiola’s backroom staff 🩵