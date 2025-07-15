Дернул заднюю. Спортивный врач рассказал о травме голкипера Ман Юнайтед

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о травме Андре Онана, вратаря «Манчестер Юнайтед»:

«Онана дернул заднюю и пропустит всю предсезонку. Пока МЮ и дальше куется на трансферном рынке, пытаясь хоть кого-то купить, команда теряет ключевых игроков.

Одним из таких стал Онана, который травмировался уже на первой неделе тренировок с командой. Иногда такое случается, когда у игрока есть избыток веса или нагрузки в первые дни не соответствуют его возможностям (результатам пороговой нагрузки).

Поэтому часто травмы в этот период, если они неконтактные, списывают на тренеров по физподготовке и перформансу, ведь правильно распланировать и дозировать нагрузку в первые дни после отпуска – это их работа.

В итоге, основной вратарь МЮ пропустит всю предсезонку. И так ходило много слухов, что МЮ может сменить вратаря, сейчас, возможно, эта травма станет еще одним толчком к изменениям.

Есть надежда, что эта травма не тяжелой степени, и Онана сможет вернуться через 2 недели, но пока слухи из лагеря МЮ не веют оптимизмом».