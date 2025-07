Дернул заднюю. Спортивный врач рассказал о травме голкипера Ман Юнайтед

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о травме Андре Онана, вратаря «Манчестер Юнайтед»:

«Онана дернул заднюю и пропустит всю предсезонку. Пока МЮ и дальше куется на трансферном рынке, пытаясь хоть кого-то купить, команда теряет ключевых игроков.

Одним из таких стал Онана, который травмировался уже на первой неделе тренировок с командой. Иногда такое случается, когда у игрока есть избыток веса или нагрузки в первые дни не соответствуют его возможностям (результатам пороговой нагрузки).

Поэтому часто травмы в этот период, если они неконтактные, списывают на тренеров по физподготовке и перформансу, ведь правильно распланировать и дозировать нагрузку в первые дни после отпуска – это их работа.

В итоге, основной вратарь МЮ пропустит всю предсезонку. И так ходило много слухов, что МЮ может сменить вратаря, сейчас, возможно, эта травма станет еще одним толчком к изменениям.

Есть надежда, что эта травма не тяжелой степени, и Онана сможет вернуться через 2 недели, но пока слухи из лагеря МЮ не веют оптимизмом».

🚨🇨🇲 André Onana, expected to be out for several weeks but the player remains focused on staying at Manchester United this summer.



No official bids on the table so far despite early interest from Saudi in May.



🎥 https://t.co/lXFCYNeYxf pic.twitter.com/C6G9NIWiXr