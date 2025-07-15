Дернул заднюю. Спортивный врач рассказал о травме голкипера Ман Юнайтед
Дмитрий Бабелюк считает, что Андре Онана пропустит всю предсезонную подготовку
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о травме Андре Онана, вратаря «Манчестер Юнайтед»:
«Онана дернул заднюю и пропустит всю предсезонку. Пока МЮ и дальше куется на трансферном рынке, пытаясь хоть кого-то купить, команда теряет ключевых игроков.
Одним из таких стал Онана, который травмировался уже на первой неделе тренировок с командой. Иногда такое случается, когда у игрока есть избыток веса или нагрузки в первые дни не соответствуют его возможностям (результатам пороговой нагрузки).
Поэтому часто травмы в этот период, если они неконтактные, списывают на тренеров по физподготовке и перформансу, ведь правильно распланировать и дозировать нагрузку в первые дни после отпуска – это их работа.
В итоге, основной вратарь МЮ пропустит всю предсезонку. И так ходило много слухов, что МЮ может сменить вратаря, сейчас, возможно, эта травма станет еще одним толчком к изменениям.
Есть надежда, что эта травма не тяжелой степени, и Онана сможет вернуться через 2 недели, но пока слухи из лагеря МЮ не веют оптимизмом».
🚨🇨🇲 André Onana, expected to be out for several weeks but the player remains focused on staying at Manchester United this summer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2025
No official bids on the table so far despite early interest from Saudi in May.
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