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Бразилия
13 июля 2025, 00:57 |
117
0

Жоржиньо дебютировал уже в пятом чемпионате

За какие команды играл легендарный итальянец?

13 июля 2025, 00:57 |
117
0
Жоржиньо дебютировал уже в пятом чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура бразильской Серии А «Фламенго» дома победил «Сан-Паулу» со счетом 2:0.

Этот матч стал знаковым для игрока хозяев Жоржиньо. 33-летний итальянский полузащитник дебютировал в чемпионате Бразилии на легендарном стадионе «Маракана».

Для Жоржиньо бразильский чемпионат стал пятым в карьере. Вспомним команды, за и против которых итальянец дебютировал в каждом из турниров:

  • 2010: в составе Самбонифацезе против Меццокороны (Лига Про Италии);
  • 2011: в составе Вероны против Сассуоло (Серия Б);
  • 2013: в составе Наполи против Милана (Серия А);
  • 2018: в составе Челси против Хаддерсфилда (АПЛ);
  • 2025: в составе Фламенго против Сан-Паулу (бразильская Серия А).

Напомним, что в АПЛ, помимо «Челси», Жоржиньо играл и за лондонский «Арсенал».

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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