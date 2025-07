Жоржиньо дебютировал уже в пятом чемпионате

В матче 13-го тура бразильской Серии А «Фламенго» дома победил «Сан-Паулу» со счетом 2:0.

Этот матч стал знаковым для игрока хозяев Жоржиньо. 33-летний итальянский полузащитник дебютировал в чемпионате Бразилии на легендарном стадионе «Маракана».

Для Жоржиньо бразильский чемпионат стал пятым в карьере. Вспомним команды, за и против которых итальянец дебютировал в каждом из турниров:

Напомним, что в АПЛ, помимо «Челси», Жоржиньо играл и за лондонский «Арсенал».

FLAMENGO ESCALADO! 🚨| Filipe Luís escala Jorginho para o seu primeiro jogo com o Manto Sagrado no Maracanã. No ataque, Bruno Henrique estará acompanhado de Luiz Araújo e Plata. pic.twitter.com/5w26X3UssU