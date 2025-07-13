Жоржиньо дебютировал уже в пятом чемпионате
За какие команды играл легендарный итальянец?
В матче 13-го тура бразильской Серии А «Фламенго» дома победил «Сан-Паулу» со счетом 2:0.
Этот матч стал знаковым для игрока хозяев Жоржиньо. 33-летний итальянский полузащитник дебютировал в чемпионате Бразилии на легендарном стадионе «Маракана».
Для Жоржиньо бразильский чемпионат стал пятым в карьере. Вспомним команды, за и против которых итальянец дебютировал в каждом из турниров:
- 2010: в составе Самбонифацезе против Меццокороны (Лига Про Италии);
- 2011: в составе Вероны против Сассуоло (Серия Б);
- 2013: в составе Наполи против Милана (Серия А);
- 2018: в составе Челси против Хаддерсфилда (АПЛ);
- 2025: в составе Фламенго против Сан-Паулу (бразильская Серия А).
Напомним, что в АПЛ, помимо «Челси», Жоржиньо играл и за лондонский «Арсенал».
🇮🇹 | 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗶𝗻𝗵𝗼 em 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲𝗶𝗮 de 𝗹𝗶𝗴𝗮 𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹:— Noite de Copa (@Noitedecopa) July 12, 2025
🟩 𝟐𝟎𝟏𝟎 | 🇮🇹 𝐋𝐞𝐠𝐚 𝐏𝐫𝐨 𝐗 𝐀𝐂 𝐌𝐞𝐳𝐳𝐨𝐜𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚
🟩 𝟐𝟎𝟏𝟏 | 🇮🇹 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐁 𝐗 𝐒𝐚𝐬𝐬𝐮𝐨𝐥𝐨
🟩 𝟐𝟎𝟏𝟑 | 🇮🇹 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐀 𝐗 𝐀𝐂 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧
🟩 𝟐𝟎𝟏𝟖 | 🏴 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞… pic.twitter.com/Oe6nSYgexf
FLAMENGO ESCALADO! 🚨| Filipe Luís escala Jorginho para o seu primeiro jogo com o Manto Sagrado no Maracanã. No ataque, Bruno Henrique estará acompanhado de Luiz Araújo e Plata. pic.twitter.com/5w26X3UssU— Coluna do Fla (@ColunadoFla) July 12, 2025
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