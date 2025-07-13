Жоржиньо дебютировал уже в пятом чемпионате

В матче 13-го тура бразильской Серии А «Фламенго» дома победил «Сан-Паулу» со счетом 2:0.

Этот матч стал знаковым для игрока хозяев Жоржиньо. 33-летний итальянский полузащитник дебютировал в чемпионате Бразилии на легендарном стадионе «Маракана».

Для Жоржиньо бразильский чемпионат стал пятым в карьере. Вспомним команды, за и против которых итальянец дебютировал в каждом из турниров:

2010: в составе Самбонифацезе против Меццокороны (Лига Про Италии);

2011: в составе Вероны против Сассуоло (Серия Б);

2013: в составе Наполи против Милана (Серия А);

2018: в составе Челси против Хаддерсфилда (АПЛ);

2025: в составе Фламенго против Сан-Паулу (бразильская Серия А).

Напомним, что в АПЛ, помимо «Челси», Жоржиньо играл и за лондонский «Арсенал».

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🟩 𝟐𝟎𝟏𝟏 | 🇮🇹 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐁 𝐗 𝐒𝐚𝐬𝐬𝐮𝐨𝐥𝐨

🟩 𝟐𝟎𝟏𝟑 | 🇮🇹 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐀 𝐗 𝐀𝐂 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧

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