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Уимблдон
12 июля 2025, 17:43 | Обновлено 12 июля 2025, 18:00
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Впервые с 1936 года. Определены чемпионы парного разряда Уимблдона у мужчин

Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул в финале переиграли Ринки Хидзикату и Давида Пела

12 июля 2025, 17:43 | Обновлено 12 июля 2025, 18:00
452
0
Впервые с 1936 года. Определены чемпионы парного разряда Уимблдона у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул

12 июля состоялся финальный матч Уимблдонского турнира 2025 в мужском парном разряде.

В решающем поединке британцы Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул переиграли австралийско-нидерландский тандем Ринки Хидзиката / Давил Пел в двух сетах за 1 час и 24 минуты.

Уимблдон-2025. Пары. Финал

Ринки Хидзиката (Австралия) / Давид Пел (Нидерланды) – Джулиан Кэш (Великобритания) / Ллойд Гласспул (Нидерланды) [5] – 2:6, 6:7 (3:7)

Джулиан и Ллойд на своем пути к трофею, помимо Хидзикаты и Пела, также одолели дуэты Василий Кирков / Барт Стивенс, Хендрик Йебенс / Альбано Оливетти, Гвидо Андреоцци / Марсело Демолинер, Харри Хелиеваара / Анри Паттен, Марсело Гранольерс / Орасио Себальос. За все шесть матчей Кэш и Гласспул отдали только один сет.

Джулиан и Ллойд провели фантастический травяной сезон. Вначале они сыграли в финале соревнований АТР 250 в Хертогенбосе, затем взяли трофеи АТР 500 в Лондоне и АТР 250 в Истборне. На мейджоре в Лондоне они продлили свой винстрик до 14 поединков.

Кэш и Гласспул стали первой британской пара с 1936 года, которая выиграла парный Уимблдон. И для Джулиана, и для Ллойда это первый титул Grand Slam в карьере.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Ллойд Гласспул Ринки Хидзиката Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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