Впервые с 1936 года. Определены чемпионы парного разряда Уимблдона у мужчин

12 июля состоялся финальный матч Уимблдонского турнира 2025 в мужском парном разряде.

В решающем поединке британцы Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул переиграли австралийско-нидерландский тандем Ринки Хидзиката / Давил Пел в двух сетах за 1 час и 24 минуты.

Уимблдон-2025. Пары. Финал

Ринки Хидзиката (Австралия) / Давид Пел (Нидерланды) – Джулиан Кэш (Великобритания) / Ллойд Гласспул (Нидерланды) [5] – 2:6, 6:7 (3:7)

Джулиан и Ллойд на своем пути к трофею, помимо Хидзикаты и Пела, также одолели дуэты Василий Кирков / Барт Стивенс, Хендрик Йебенс / Альбано Оливетти, Гвидо Андреоцци / Марсело Демолинер, Харри Хелиеваара / Анри Паттен, Марсело Гранольерс / Орасио Себальос. За все шесть матчей Кэш и Гласспул отдали только один сет.

Джулиан и Ллойд провели фантастический травяной сезон. Вначале они сыграли в финале соревнований АТР 250 в Хертогенбосе, затем взяли трофеи АТР 500 в Лондоне и АТР 250 в Истборне. На мейджоре в Лондоне они продлили свой винстрик до 14 поединков.

Кэш и Гласспул стали первой британской пара с 1936 года, которая выиграла парный Уимблдон. И для Джулиана, и для Ллойда это первый титул Grand Slam в карьере.

Julian Cash and Lloyd Glasspool are the 2025 Gentlemen's Doubles Champions! 🏆



With a 6-2, 7-6(3) victory over Rinky Hijikata and David Pel, the pair become the first all-British team to win a Grand Slam men’s doubles title since 1936 🇬🇧



A sensational run at #Wimbledon pic.twitter.com/M2Lnc2mB0k