Ровно 11 лет назад Суарес официально стал игроком Барселоны
Сумма трансфера на тот момент составляла 82 миллиона евро
11 лет назад уругвайский нападающий Луис Суарес был официально представлен как игрок «Барселоны».
11 июля 2014 года Суарес перешел из английского «Ливерпуля» в состав каталонского гранда за 82 миллиона евро. Уругваец выступал за «блауграну» в период с 2014 по 2020 год.
В футболке испанского клуба Луис провел 284 матча, забил 198 голов, отдал 113 результативных передач и завоевал 13 трофеев. В среднем Суарес отмечался результативным действием каждые 77 минут.
1 июля 2020 года форвард покинул ряды «каталонцев» и присоединился к мадридскому «Атлетико» за 9 миллионов евро.
📅 On this day, 11 years ago, Luis Suárez was officially presented as a Barcelona player after his £65M move from Liverpool:— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 11, 2025
🏟️ 284 games
⚽ 198 goals
🤝 113 assists
⏱️ 77 min per G/A
🏆 13 trophies
Rate his time at Barça out of 10? 🤔 pic.twitter.com/3t6pnPTy9e
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