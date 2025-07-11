Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ровно 11 лет назад Суарес официально стал игроком Барселоны
Испания
11 июля 2025, 14:57 | Обновлено 11 июля 2025, 15:06
239
0

Ровно 11 лет назад Суарес официально стал игроком Барселоны

Сумма трансфера на тот момент составляла 82 миллиона евро

11 июля 2025, 14:57 | Обновлено 11 июля 2025, 15:06
239
0
Ровно 11 лет назад Суарес официально стал игроком Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

11 лет назад уругвайский нападающий Луис Суарес был официально представлен как игрок «Барселоны».

11 июля 2014 года Суарес перешел из английского «Ливерпуля» в состав каталонского гранда за 82 миллиона евро. Уругваец выступал за «блауграну» в период с 2014 по 2020 год.

В футболке испанского клуба Луис провел 284 матча, забил 198 голов, отдал 113 результативных передач и завоевал 13 трофеев. В среднем Суарес отмечался результативным действием каждые 77 минут.

1 июля 2020 года форвард покинул ряды «каталонцев» и присоединился к мадридскому «Атлетико» за 9 миллионов евро.

По теме:
Арсенал оформил рекордный трансфер в женском футболе. Названа цифра
Ни сегодня, ни завтра, никогда. Топ-форвард отказался вернуться в команду
Ровно 4 года назад сборная Италии стала чемпионом Европы
Луис Суарес Барселона Ливерпуль трансферы в этот день
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. Трагедия под Зеленопольем: из 36 погибших – один спортсмен
Война | 11 июля 2025, 09:00 5
Склоним головы. Трагедия под Зеленопольем: из 36 погибших – один спортсмен
Склоним головы. Трагедия под Зеленопольем: из 36 погибших – один спортсмен

11 лет назад жизнь за Украину отдал лифтер из Дрогобыча Игорь Борис

Динамо – Вест Бромвич – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор
Футбол | 11 июля 2025, 15:21 2
Динамо – Вест Бромвич – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор
Динамо – Вест Бромвич – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор

11 июля проходит товарищеский матч

Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Футбол | 10.07.2025, 18:05
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Футбол | 10.07.2025, 23:59
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
Футбол | 11.07.2025, 07:42
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025
Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025
10.07.2025, 06:23 11
Футбол
К составу Динамо присоединился форвард. Уже начал работу
К составу Динамо присоединился форвард. Уже начал работу
09.07.2025, 19:25 4
Футбол
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
11.07.2025, 08:32
Бокс
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
10.07.2025, 09:23 3
Футбол
Эдди ХИРН: «Этот боксер пройдется катком по Усику»
Эдди ХИРН: «Этот боксер пройдется катком по Усику»
10.07.2025, 00:02 3
Бокс
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
10.07.2025, 01:50 4
Футбол
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
09.07.2025, 23:59 37
Футбол
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
10.07.2025, 18:15 41
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем