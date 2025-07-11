Товарищеские матчи11 июля 2025, 11:08 |
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Сантос с голом и ассистом Неймара одолел Деспортиву в товарищеском матче
Звездный бразилец отличился голом с пенальти
11 июля 2025, 11:08 |
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В пятницу, 11 июля, состоялся товарищеский матч между «Деспортивой» и «Сантосом».
Встреча проходила в Бразилии.
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«Сантос» добыл ожидаемую победу со счетом 3:1. Первый гол своей команды забил Неймар – именитый бразилец успешно реализовал пенальти. На второй гол «Сантоса» Ней отдал голевую передачу.
Товарищеский матч.
Деспортива – Сантос – 1:3
Голы: Мариано, 66 – Неймар, 20 (пенальти), Гильерме, 32, Питука, 76
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