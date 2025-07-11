Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сантос с голом и ассистом Неймара одолел Деспортиву в товарищеском матче
Товарищеские матчи
11 июля 2025, 11:08 |
66
0

Сантос с голом и ассистом Неймара одолел Деспортиву в товарищеском матче

Звездный бразилец отличился голом с пенальти

11 июля 2025, 11:08 |
66
0
Сантос с голом и ассистом Неймара одолел Деспортиву в товарищеском матче
ФК Сантос

В пятницу, 11 июля, состоялся товарищеский матч между «Деспортивой» и «Сантосом».

Встреча проходила в Бразилии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Сантос» добыл ожидаемую победу со счетом 3:1. Первый гол своей команды забил Неймар – именитый бразилец успешно реализовал пенальти. На второй гол «Сантоса» Ней отдал голевую передачу.

Товарищеский матч.

Деспортива – Сантос – 1:3

Голы: Мариано, 66 – Неймар, 20 (пенальти), Гильерме, 32, Питука, 76

ФК Сантос
ФК Сантос
ФК Сантос
По теме:
Оболонь проводит спарринги с тернопольской Нивой. Сыграют двумя составами
ФОТО. Неудача на сборах. Динамо проиграло спарринг Мидтьюлланду
Основной футболист киевского Динамо получил травму в товарищеском матче
Сантос Неймар товарищеские матчи
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – Вест Бромвич. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 11 июля 2025, 09:24 1
Динамо Киев – Вест Бромвич. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Динамо Киев – Вест Бромвич. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 11 июля в 12:00 по Киеву

Арсен ВЕНГЕР: «Я совершенно не разделяю мнение Клоппа»
Футбол | 11 июля 2025, 10:24 0
Арсен ВЕНГЕР: «Я совершенно не разделяю мнение Клоппа»
Арсен ВЕНГЕР: «Я совершенно не разделяю мнение Клоппа»

Француз считает, что клубный чемпионат имеет свою аудиторию

Названы два игрока Реала, к которым нет претензий после разгрома от ПСЖ
Футбол | 10.07.2025, 11:22
Названы два игрока Реала, к которым нет претензий после разгрома от ПСЖ
Названы два игрока Реала, к которым нет претензий после разгрома от ПСЖ
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Футбол | 10.07.2025, 23:59
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Шахтер – Ильвес. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 10.07.2025, 11:48
Шахтер – Ильвес. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер – Ильвес. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумие в боксе. Джейк Пол может провести бой за титул чемпиона мира
Безумие в боксе. Джейк Пол может провести бой за титул чемпиона мира
09.07.2025, 12:04 1
Бокс
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
10.07.2025, 16:21
Бокс
ПСЖ принял категорическое решение по Забарному. Илье это не понравится
ПСЖ принял категорическое решение по Забарному. Илье это не понравится
09.07.2025, 23:07 1
Футбол
Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину
Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину
09.07.2025, 17:50
Бокс
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
10.07.2025, 09:23 3
Футбол
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
09.07.2025, 10:12 2
Футбол
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
09.07.2025, 12:21 7
Футбол
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
09.07.2025, 23:59 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем