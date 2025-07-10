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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал 6 игрока за лето, потратил уже 100+ млн
Англия
10 июля 2025, 19:33 | Обновлено 10 июля 2025, 19:35
894
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал 6 игрока за лето, потратил уже 100+ млн

Состав Сандерленда пополнил Адингра

10 июля 2025, 19:33 | Обновлено 10 июля 2025, 19:35
894
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал 6 игрока за лето, потратил уже 100+ млн
ФК Сандерленд

Самым активным участником трансферного лета в АПЛ остается новичок сезона Сандерленд, который подписал вингера Симона Адингра.

Игрок Брайтона подписал контракт на 5 лет и стал шестым новичком Черных котов в июне. Общая сумма всех трансферов перевалила за 100 миллионов фунтов.

Переход Адингра обошелся в 23 миллиона фунтов. 23-летний игрок в прошлом сезоне забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 33-х матчах.

Ранее сообщалось об интересе Сандерленда к форварду Динамо Владиславу Ванату, но ситуация развития пока не получила.

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Симон Адингра Сандерленд Брайтон трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Сандерленд
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