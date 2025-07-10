ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал 6 игрока за лето, потратил уже 100+ млн
Состав Сандерленда пополнил Адингра
Самым активным участником трансферного лета в АПЛ остается новичок сезона Сандерленд, который подписал вингера Симона Адингра.
Игрок Брайтона подписал контракт на 5 лет и стал шестым новичком Черных котов в июне. Общая сумма всех трансферов перевалила за 100 миллионов фунтов.
Переход Адингра обошелся в 23 миллиона фунтов. 23-летний игрок в прошлом сезоне забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 33-х матчах.
Ранее сообщалось об интересе Сандерленда к форварду Динамо Владиславу Ванату, но ситуация развития пока не получила.
🇨🇮 Welcome to Sunderland AFC, Simon Adingra!— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 10, 2025
Moving from Brighton & Hove Albion, the 23-year-old winger has signed a five-year contract at the Stadium of Light 🫡
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