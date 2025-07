ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал 6 игрока за лето, потратил уже 100+ млн

Самым активным участником трансферного лета в АПЛ остается новичок сезона Сандерленд, который подписал вингера Симона Адингра.

Игрок Брайтона подписал контракт на 5 лет и стал шестым новичком Черных котов в июне. Общая сумма всех трансферов перевалила за 100 миллионов фунтов.

Переход Адингра обошелся в 23 миллиона фунтов. 23-летний игрок в прошлом сезоне забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 33-х матчах.

Ранее сообщалось об интересе Сандерленда к форварду Динамо Владиславу Ванату, но ситуация развития пока не получила.

