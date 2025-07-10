Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома достигла соглашения с бразильским фулбеком. Есть проблемы с ценой
Италия
10 июля 2025, 19:08 | Обновлено 10 июля 2025, 19:22
518
0

Рома достигла соглашения с бразильским фулбеком. Есть проблемы с ценой

Уэсли Франса привлекает внимание римского гранда

10 июля 2025, 19:08 | Обновлено 10 июля 2025, 19:22
518
0
Рома достигла соглашения с бразильским фулбеком. Есть проблемы с ценой
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли Франса

Бразильский фулбек «Фламенго» Уэсли Франса привлекает внимание римской «Ромы», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб достиг соглашения с 21-летним футболистом и отправил бразильской стороне запрос на трансфер игрока с оценкой защитника в 20 миллионов евро. «зенит» же готов дать требуемую «Фламенго» сумму в размере 25 миллионов евро, но сам Уэсли хочет в «Рому».

В прошедшем сезоне Уэсли Франса провел 25 матчей на клубном уровне, в которых отличился 1 забитым голом и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что Гасперини определился с заменой для Довбика.

По теме:
Тоттенхэм покупает игрока сборной Англии. Отдаст 60 миллионов
Стало известно, сколько Буковина заплатит за игрока Вереса
Цыганковым интересуются клубы АПЛ. Жирона готова продать украинца
Рома Рим Зенит Санкт-Петербург трансферы трансферы Серии A Фабрицио Романо Артем Довбик
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
Футбол | 10 июля 2025, 08:49 1
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ

Бланкос сгорели со счетом 0:4

Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
Футбол | 10 июля 2025, 01:50 4
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ

Тибо Куртуа считает, что игру сломали быстрые голы соперника

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 10.07.2025, 16:21
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Динамо – Мидтьюлланд – 1:3. Защита не выдержала. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.07.2025, 19:54
Динамо – Мидтьюлланд – 1:3. Защита не выдержала. Видео голов и обзор матча
Динамо – Мидтьюлланд – 1:3. Защита не выдержала. Видео голов и обзор матча
Артем на выход? Гасперини определился с заменой для Довбика
Футбол | 10.07.2025, 18:17
Артем на выход? Гасперини определился с заменой для Довбика
Артем на выход? Гасперини определился с заменой для Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
09.07.2025, 10:12 1
Футбол
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
10.07.2025, 07:03 5
Футбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
08.07.2025, 17:22
Волейбол
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
09.07.2025, 08:56
Бокс
Турки Аль-Шейх обратился к Красюку после того, как тот ушел от Усика
Турки Аль-Шейх обратился к Красюку после того, как тот ушел от Усика
09.07.2025, 05:14
Бокс
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
10.07.2025, 07:40 10
Футбол
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
09.07.2025, 06:00 6
Футбол
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
09.07.2025, 23:59 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем