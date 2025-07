Рома достигла соглашения с бразильским фулбеком. Есть проблемы с ценой

Бразильский фулбек «Фламенго» Уэсли Франса привлекает внимание римской «Ромы», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб достиг соглашения с 21-летним футболистом и отправил бразильской стороне запрос на трансфер игрока с оценкой защитника в 20 миллионов евро. «зенит» же готов дать требуемую «Фламенго» сумму в размере 25 миллионов евро, но сам Уэсли хочет в «Рому».

В прошедшем сезоне Уэсли Франса провел 25 матчей на клубном уровне, в которых отличился 1 забитым голом и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что Гасперини определился с заменой для Довбика.

