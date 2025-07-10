Артем на выход? Гасперини определился с заменой для Довбика
Украинец все еще может покинуть Рим
Будущее форварда сборной Украины Артема Довбика в «Роме» все еще остается неопределенным, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, римский клуб все еще может продать 28-летнего нападающего, но для этого нужно найти покупателя, который будет готов заплатить за него 40 млн евро, которые были потрачены на трансфер игрока в прошлом году из «Жироны».
Отмечается, что в случае ухода украинца заменить его может нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд. 22-летний датчанин является мечтой нового главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини.
Ранее сообщалось о том, что стало известно, как Гасперини оценивает Довбика.
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