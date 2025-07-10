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  4. Артем на выход? Гасперини определился с заменой для Довбика
Италия
10 июля 2025, 18:17 |
1413
1

Артем на выход? Гасперини определился с заменой для Довбика

Украинец все еще может покинуть Рим

10 июля 2025, 18:17 |
1413
1
Артем на выход? Гасперини определился с заменой для Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Будущее форварда сборной Украины Артема Довбика в «Роме» все еще остается неопределенным, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, римский клуб все еще может продать 28-летнего нападающего, но для этого нужно найти покупателя, который будет готов заплатить за него 40 млн евро, которые были потрачены на трансфер игрока в прошлом году из «Жироны».

Отмечается, что в случае ухода украинца заменить его может нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд. 22-летний датчанин является мечтой нового главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, как Гасперини оценивает Довбика.

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Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Расмус Хойлунд трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Манчестер Юнайтед
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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