Месси догнал Роберто Карлоса и вышел на четвертое место в истории

10 июля состоялся матч Major League Soccer (MLS), в котором встретились «Нью-Ингленд Революшн» и «Интер Майами». Гости одолели соперника с минимальным счетом 2:1.

Главным героем встречи стал лидер «Интер Майами», звездный аргентинец Лионель Месси, оформивший дубль. Для 38-летнего вингера этот матч стал знаковым.

Месси сыграл свой 1 111-й поединок в карьере и сравнялся по этому показателю с Роберто Карлосом (четвертое место среди всех южноамериканских футболистов в истории):

Сделав дубль в очередном матче MLS, Лионель Месси тем самым установил новый рекорд лиги: в четырех подряд матчах забил 2+ гола:

Благодаря этому дублю Месси довел до 870 количество забитых мячей в своей карьере.

🐐 Lionel Messi scored a brace vs New England, as Inter Miami beat New England 2-1 is now his;



⚽️ 20th goal of the 2024/2025 season

⚽️ 54th Inter Miami goal

⚽️ 758th all time club goal

⚽️ 870th senior career goal pic.twitter.com/oeB7Z7afWO