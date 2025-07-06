Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где Реал? Назван фаворит клубного чемпионата после вылет Баварии
Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 16:59 | Обновлено 06 июля 2025, 18:01
1481
1

Где Реал? Назван фаворит клубного чемпионата после вылет Баварии

Рейтинг фаворитов на победу в турнире вновь возглавил «ПСЖ»

06 июля 2025, 16:59 | Обновлено 06 июля 2025, 18:01
1481
1
Где Реал? Назван фаворит клубного чемпионата после вылет Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

Завершились четверть финалы клубного чемпионата мира.

  • ПСЖ – Бавария – 2:0
  • Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд – 3:2
  • Флуминенсе – Аль-Хиляль – 2:1
  • Палмейрас – Челси – 1:2

Статистический портал Opta обнародовал список фаворитов на победу в турнире. На вершину вновь вернулся «ПСЖ» с 39,33%. Вторую строчку занимает «Челси» с 33,27%. «Реал» с 24,67% обнаружил себя на треьей строчке рейтинга, а на победа «Флуминенсе» дают всего лишь 2.72%.

Полуфинальные пары:

  • ПСЖ – Реал
  • Флуминенсе – Челси

Ранее сообщалось о том, что Килиан Мбаппе забил гол на КЧМ и установил рекорд.

По теме:
Легенда Баварии: «Это была моя последняя игра»
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подтвердила, что потеряла Мусиалу надолго
У нападающего Реала и клуба возникло разногласие. Игрок может уйти
клубный чемпионат мира по футболу рейтинг Opta Реал Мадрид ПСЖ Флуминенсе Челси
Даниил Кирияка Источник: The Analyst
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
Теннис | 05 июля 2025, 21:52 8
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»

Украинка пояснила, почему проиграла Бузас Манейро и покинула Уимблдон в третьем раунде

БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
Бокс | 06 июля 2025, 00:12 0
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»

Тони верит в победу Александра

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ворсклы попрощался с клубом после вылета из УПЛ
Футбол | 06.07.2025, 15:51
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ворсклы попрощался с клубом после вылета из УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ворсклы попрощался с клубом после вылета из УПЛ
Поражения Баварии – лучшие в мире. 19 мнений после матча ПСЖ и Баварии
Футбол | 06.07.2025, 10:54
Поражения Баварии – лучшие в мире. 19 мнений после матча ПСЖ и Баварии
Поражения Баварии – лучшие в мире. 19 мнений после матча ПСЖ и Баварии
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 06.07.2025, 06:47
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Ні. Реал і Челсі
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
05.07.2025, 08:14 1
Футбол
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
05.07.2025, 20:03 4
Футбол
Претендент на трансфер Забарного отказался от игрока сборной Украины
Претендент на трансфер Забарного отказался от игрока сборной Украины
05.07.2025, 14:07 1
Футбол
«Он больше этого заслужил». Энтони Джошуа – о реванше Усик – Дюбуа
«Он больше этого заслужил». Энтони Джошуа – о реванше Усик – Дюбуа
05.07.2025, 00:02 1
Бокс
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
05.07.2025, 16:33
Волейбол
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
05.07.2025, 06:28 6
Бокс
Эдди Хирн посоветовал Усику не выходить на ринг против этого боксера
Эдди Хирн посоветовал Усику не выходить на ринг против этого боксера
05.07.2025, 05:34
Бокс
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
05.07.2025, 06:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем