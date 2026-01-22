ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отпустило игрока, который не нужен Ротаню
Андре Гонсалвеш перейдет в «Верес» на правах аренды
ФК «Полесье» и НК «Верес» официально договорились об аренде полузащитника Андре Гонсалвеша.
22-летний футболист из Португалии будет выступать за ровенский клуб в течение всего 2026 года. В нынешнем сезоне Гонсалвеш провел 8 матчей в составе житомирского «Полесья», однако результативными действиями не отметился.
«ФК «Полесье» желает Андре успешного сезона в Ровно и ярких побед в составе новой команды», — говорится в обращении пресс-службы «Полесья».
Андре – воспитанник «Спортинга», где прошел всю структуру академии, добравшись до второй команды лиссабонцев.
