ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отпустило игрока, который не нужен Ротаню

ФК «Полесье» и НК «Верес» официально договорились об аренде полузащитника Андре Гонсалвеша.

22-летний футболист из Португалии будет выступать за ровенский клуб в течение всего 2026 года. В нынешнем сезоне Гонсалвеш провел 8 матчей в составе житомирского «Полесья», однако результативными действиями не отметился.

«ФК «Полесье» желает Андре успешного сезона в Ровно и ярких побед в составе новой команды», — говорится в обращении пресс-службы «Полесья».

Андре – воспитанник «Спортинга», где прошел всю структуру академии, добравшись до второй команды лиссабонцев.