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  4. Флуминенсе – Аль-Хиляль. В какой команде бразильцы забили больше голов?
Клубный чемпионат мира
04 июля 2025, 08:01 |
43
0

Флуминенсе – Аль-Хиляль. В какой команде бразильцы забили больше голов?

Интересный статистический факт предшествует матчу 1/4 финала

04 июля 2025, 08:01 |
43
0
Флуминенсе – Аль-Хиляль. В какой команде бразильцы забили больше голов?

4 июля состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира между командами «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль».

Команды на турнире сыграли по 4 поединка, в которых «Флуминенсе» забил 6 голов, а команда из Саудовской Аравии – 7.

Интересным фактом является то, что в составе южноамериканцев лишь 3 гола из 6-ти забили представители Бразилии, в то время как в составе «Аль-Хиляль» – 4 из 7-ми!

Бразильцы, которые забивали за «Флуминенсе»:

  • Кено
  • Нонато
  • Эркулес

Бразильцы, которые забивали за «Аль-Хиляль»:

  • Маркос Леонардо – 3
  • Малком
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Флуминенсе Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу статистика
Андрей Витренко Источник:

Brazilians have scored more goals for Al Hilal then Fluminense so far in the FIFA Club World Cup😅

They meet in the Quarter-Final⏳

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