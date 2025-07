Флуминенсе – Аль-Хиляль. В какой команде бразильцы забили больше голов?

4 июля состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира между командами «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль».

Команды на турнире сыграли по 4 поединка, в которых «Флуминенсе» забил 6 голов, а команда из Саудовской Аравии – 7.

Интересным фактом является то, что в составе южноамериканцев лишь 3 гола из 6-ти забили представители Бразилии, в то время как в составе «Аль-Хиляль» – 4 из 7-ми!

Бразильцы, которые забивали за «Флуминенсе»:

Бразильцы, которые забивали за «Аль-Хиляль»:

Brazilians have scored more goals for Al Hilal then Fluminense so far in the FIFA Club World Cup😅



They meet in the Quarter-Final⏳



