Флуминенсе – Аль-Хиляль. В какой команде бразильцы забили больше голов?

4 июля состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира между командами «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль».

Команды на турнире сыграли по 4 поединка, в которых «Флуминенсе» забил 6 голов, а команда из Саудовской Аравии – 7.

Интересным фактом является то, что в составе южноамериканцев лишь 3 гола из 6-ти забили представители Бразилии, в то время как в составе «Аль-Хиляль» – 4 из 7-ми!

Бразильцы, которые забивали за «Флуминенсе»:

Кено

Нонато

Эркулес

Бразильцы, которые забивали за «Аль-Хиляль»:

Маркос Леонардо – 3

Малком