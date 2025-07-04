Флуминенсе – Аль-Хиляль. В какой команде бразильцы забили больше голов?
Интересный статистический факт предшествует матчу 1/4 финала
4 июля состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира между командами «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль».
Команды на турнире сыграли по 4 поединка, в которых «Флуминенсе» забил 6 голов, а команда из Саудовской Аравии – 7.
Интересным фактом является то, что в составе южноамериканцев лишь 3 гола из 6-ти забили представители Бразилии, в то время как в составе «Аль-Хиляль» – 4 из 7-ми!
Бразильцы, которые забивали за «Флуминенсе»:
- Кено
- Нонато
- Эркулес
Бразильцы, которые забивали за «Аль-Хиляль»:
- Маркос Леонардо – 3
- Малком
Brazilians have scored more goals for Al Hilal then Fluminense so far in the FIFA Club World Cup😅— DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025
They meet in the Quarter-Final⏳
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every game. Free. | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/8cOvAzu3jT
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Арина Евдокименко зажигает на пляжах Каталонии
Дмитрий Топалов покинет клуб