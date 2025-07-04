Гасперини определился с первым трансфером в Роме. Этот игрок был на КЧМ
Защитник «Фламенго» Уэсли снова оказался на радаре итальянского тренера
Римская «Рома» во время летнего межсезонья попытается подписать 21-летнего флангового защитника «Фламенго» Уэсли.
По информации инсайдера Николо Скиры, в трансфере бразильского футболиста лично заинтересован новоиспеченный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини.
Уэсли вместе с «Фламенго» участвовал в клубном чемпионате, который проходит в США. Защитник отыграл два матча, а его команда не смогла выйти из группы.
В целом бразилец является воспитанником «Фламенго», который сыграл 133 поединка за клуб, оформив три гола и пять ассистов.
Напомним, что конкурент Довбика в «Роме» в ближайшее время покинет команду.
#ASRoma are pushing to try to sign #Wesley from #Flanengo. Coach Gasperini already wanted him at Atalanta last year. #transfers https://t.co/sZOiYQlRjy— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 4, 2025
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