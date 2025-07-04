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  4. Гасперини определился с первым трансфером в Роме. Этот игрок был на КЧМ
Италия
04 июля 2025, 07:31 | Обновлено 04 июля 2025, 07:32
598
0

Гасперини определился с первым трансфером в Роме. Этот игрок был на КЧМ

Защитник «Фламенго» Уэсли снова оказался на радаре итальянского тренера

04 июля 2025, 07:31 | Обновлено 04 июля 2025, 07:32
598
0
Гасперини определился с первым трансфером в Роме. Этот игрок был на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли

Римская «Рома» во время летнего межсезонья попытается подписать 21-летнего флангового защитника «Фламенго» Уэсли.

По информации инсайдера Николо Скиры, в трансфере бразильского футболиста лично заинтересован новоиспеченный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини.

Уэсли вместе с «Фламенго» участвовал в клубном чемпионате, который проходит в США. Защитник отыграл два матча, а его команда не смогла выйти из группы.

В целом бразилец является воспитанником «Фламенго», который сыграл 133 поединка за клуб, оформив три гола и пять ассистов.

Напомним, что конкурент Довбика в «Роме» в ближайшее время покинет команду.

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Рома Рим Фламенго чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A чемпионат Бразилии по футболу Джан Пьеро Гасперини Николо Скира
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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