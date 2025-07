Гасперини определился с первым трансфером в Роме. Этот игрок был на КЧМ

Римская «Рома» во время летнего межсезонья попытается подписать 21-летнего флангового защитника «Фламенго» Уэсли.

По информации инсайдера Николо Скиры, в трансфере бразильского футболиста лично заинтересован новоиспеченный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини.

Уэсли вместе с «Фламенго» участвовал в клубном чемпионате, который проходит в США. Защитник отыграл два матча, а его команда не смогла выйти из группы.

В целом бразилец является воспитанником «Фламенго», который сыграл 133 поединка за клуб, оформив три гола и пять ассистов.

Напомним, что конкурент Довбика в «Роме» в ближайшее время покинет команду.

