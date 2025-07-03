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03 июля 2025, 12:47 | Обновлено 03 июля 2025, 12:50
617
0

Футболист и владелец киберспортивного клуба Диегу Жота погиб в ДТП

Игрок активно поддерживал сцену CS2 и появлялся на турнирах с NAVI

03 июля 2025, 12:47 | Обновлено 03 июля 2025, 12:50
617
0
Футболист и владелец киберспортивного клуба Диегу Жота погиб в ДТП
Диегу Жота

Печальная новость потрясла не только футбольное, но и киберспортивное сообщество: 28-летний нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диегу Жота трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в испанской провинции Самора.

По информации издания Marca, автомобиль, в котором находились Жота и его брат Андре, вылетел с трассы A-52 возле муниципалитета Паласиос-де-Санабрия и загорелся. К сожалению, оба погибли на месте. Эта трагедия случилась всего через несколько дней после свадьбы футболиста.

Диегу Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года, ранее защищал цвета «Порту» и «Вулверхэмптона». В сезоне 2024/25 он провёл 37 матчей, забил 9 голов и отдал 4 ассиста. Помимо футбольной карьеры, Жота был известен своей любовью к киберспорту, особенно к Counter-Strike.

Футболист владел киберспортивной организацией Luna Galaxy и неоднократно появлялся на топовых ивентах CS2. У него было немало фото с про-игроками, в том числе с представителями украинского клуба NAVI. Жота активно поддерживал развитие сцены, посещал крупные турниры и участвовал в создании контента вместе с профессиональными игроками.

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Максим Черницын
Максим Черницын Sport.ua
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