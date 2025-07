Ди Мария возглавляет список лучших бомбардиров клубного чемпионата мира

На клубном чемпионате мира завершились матчи 1/8 финала. После этой стадии Анхель Ди Мария является единоличным лидером в списке бомбардиров турнира.

Аргентинец забил 4 гола, причем все были забиты с пенальти. Правда, Бенфика уже прекратила свое участие в турнире, поэтому увеличить количество голов Ди Мария уже не сможет.

Сразу 9 игроков имеют в своем активе по 3 забитых мяча.

Топ-бомбардиров КЧС-2025 после 1/8 финала:

