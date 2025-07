Реал повторил клубный рекорд в матче против Ювентуса

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Реал» победил «Ювентус» со счетом 1:0.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

«Реал» сыграл свой 66-й матч в сезоне во всех турнирах, что стало повторением рекорда клуба:

66 – 2001/02

66 – 2024/25

Также «Реал» продолжил свою беспроигрышную серию на клубных чемпионатах мира с момента их основания в 2000 году. В активе «сливочных» 15 побед и 3 ничьи.

Федерико Вальверде сыграл свой 63-й матч в сезоне за «Реал» во всех турнирах. В последний раз такое количество матчей за один сезон среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов демонстрировали футболисты «Челси» (2012/13):

64 – Оскар (Челси, 2012/13)

64 – Фернандо Торрес (Челси, 2012/13)

63 – Петер Чех (Челси, 2012/13)

63 – Хуан Мата (Челси, 2012/13)

63 – Федерико Вальверде (Реал, 2024/25)

Трент Александер-Арнольд сделал свой первый ассист как игрок «Реала».

Гонсало Гарсия отличился уже четвертым результативным действием на турнире. В активе 21-летнего форварда «сливочных» уже 3 гола и 1 ассист. Гарсия является единственным игроком на турнире, который отличился результативными действиями в каждом матче нынешнего КЧС.

Gonzalo García’s strike the difference as @RealMadrid book their ticket to the next round! 🎟️#FIFACWC — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 1, 2025

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Trent Alexander Arnold gets his FIRST ASSIST for Real Madrid vs Juventus.#FIFAClubWorldCup|#FIFACWC pic.twitter.com/wj2CYtKh0w — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 1, 2025