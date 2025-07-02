Реал повторил клубный рекорд в матче против Ювентуса
Гонсало Гарсия отличился результативными действиями во всех матчах турнира
В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Реал» победил «Ювентус» со счетом 1:0.
Матч запомнился интересными статистическими фактами.
«Реал» сыграл свой 66-й матч в сезоне во всех турнирах, что стало повторением рекорда клуба:
- 66 – 2001/02
- 66 – 2024/25
Также «Реал» продолжил свою беспроигрышную серию на клубных чемпионатах мира с момента их основания в 2000 году. В активе «сливочных» 15 побед и 3 ничьи.
Федерико Вальверде сыграл свой 63-й матч в сезоне за «Реал» во всех турнирах. В последний раз такое количество матчей за один сезон среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов демонстрировали футболисты «Челси» (2012/13):
- 64 – Оскар (Челси, 2012/13)
- 64 – Фернандо Торрес (Челси, 2012/13)
- 63 – Петер Чех (Челси, 2012/13)
- 63 – Хуан Мата (Челси, 2012/13)
- 63 – Федерико Вальверде (Реал, 2024/25)
Трент Александер-Арнольд сделал свой первый ассист как игрок «Реала».
Гонсало Гарсия отличился уже четвертым результативным действием на турнире. В активе 21-летнего форварда «сливочных» уже 3 гола и 1 ассист. Гарсия является единственным игроком на турнире, который отличился результативными действиями в каждом матче нынешнего КЧС.
Gonzalo García’s strike the difference as @RealMadrid book their ticket to the next round! 🎟️#FIFACWC— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 1, 2025
🏴Trent Alexander Arnold gets his FIRST ASSIST for Real Madrid vs Juventus.#FIFAClubWorldCup|#FIFACWC pic.twitter.com/wj2CYtKh0w— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 1, 2025
1 - @realmadriden's Gonzalo García is the only player to directly contribute to a goal in all of his team's matches in this year's @FIFACWC (3 goals, 1 assist). Flying. pic.twitter.com/aXCWHRgGpU— OptaJoe (@OptaJoe) July 1, 2025
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