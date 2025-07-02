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Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 09:11 |
649
0

Реал повторил клубный рекорд в матче против Ювентуса

Гонсало Гарсия отличился результативными действиями во всех матчах турнира

02 июля 2025, 09:11 |
649
0
Реал повторил клубный рекорд в матче против Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Реал» победил «Ювентус» со счетом 1:0.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

«Реал» сыграл свой 66-й матч в сезоне во всех турнирах, что стало повторением рекорда клуба:

  • 66 – 2001/02
  • 66 – 2024/25

Также «Реал» продолжил свою беспроигрышную серию на клубных чемпионатах мира с момента их основания в 2000 году. В активе «сливочных» 15 побед и 3 ничьи.

Федерико Вальверде сыграл свой 63-й матч в сезоне за «Реал» во всех турнирах. В последний раз такое количество матчей за один сезон среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов демонстрировали футболисты «Челси» (2012/13):

  • 64 – Оскар (Челси, 2012/13)
  • 64 – Фернандо Торрес (Челси, 2012/13)
  • 63 – Петер Чех (Челси, 2012/13)
  • 63 – Хуан Мата (Челси, 2012/13)
  • 63 – Федерико Вальверде (Реал, 2024/25)

Трент Александер-Арнольд сделал свой первый ассист как игрок «Реала».

Гонсало Гарсия отличился уже четвертым результативным действием на турнире. В активе 21-летнего форварда «сливочных» уже 3 гола и 1 ассист. Гарсия является единственным игроком на турнире, который отличился результативными действиями в каждом матче нынешнего КЧС.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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