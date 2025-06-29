Сборная Мексики обновила несколько рекордов в матче Золотого кубка
Сборная США сегодня попытается повторить одно из достижений мексиканцев
В матче четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики победила сборную Саудовской Аравии со счетом 2:0 и вышла в полуфинал соревнований, где встретится со сборной Гондураса.
Мексиканцы стали первой командой в истории Золотого кубка, достигшей отметки в 200 голов.
- 200 – Мексика
- 197 – США
Правда, США еще не сыграли свой четвертьфинальный матч против Коста-Рики, в котором американцы могут повторить достижение мексиканской сборной.
Игрок Тихуаны Жилберто Мора в возрасте 16 лет и 257 дней стал самым молодым игроком сборной Мексики в истории.
200 – @miseleccionmxEN 🇲🇽 has reached 200 goals in the @GoldCup, becoming the first team to hit that milestone, ahead of the U.S., which stands at 197 goals before its quarterfinal match. Bicentennial. pic.twitter.com/hCAewitL93— OptaJorge (@OptaJorge) June 29, 2025
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