Сборная Мексики обновила несколько рекордов в матче Золотого кубка

В матче четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики победила сборную Саудовской Аравии со счетом 2:0 и вышла в полуфинал соревнований, где встретится со сборной Гондураса.

Мексиканцы стали первой командой в истории Золотого кубка, достигшей отметки в 200 голов.

Правда, США еще не сыграли свой четвертьфинальный матч против Коста-Рики, в котором американцы могут повторить достижение мексиканской сборной.

Игрок Тихуаны Жилберто Мора в возрасте 16 лет и 257 дней стал самым молодым игроком сборной Мексики в истории.

200 – @miseleccionmxEN 🇲🇽 has reached 200 goals in the @GoldCup, becoming the first team to hit that milestone, ahead of the U.S., which stands at 197 goals before its quarterfinal match. Bicentennial. pic.twitter.com/hCAewitL93