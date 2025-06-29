Сборная Мексики обновила несколько рекордов в матче Золотого кубка

В матче четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики победила сборную Саудовской Аравии со счетом 2:0 и вышла в полуфинал соревнований, где встретится со сборной Гондураса.

Мексиканцы стали первой командой в истории Золотого кубка, достигшей отметки в 200 голов.

200 – Мексика

197 – США

Правда, США еще не сыграли свой четвертьфинальный матч против Коста-Рики, в котором американцы могут повторить достижение мексиканской сборной.

Игрок Тихуаны Жилберто Мора в возрасте 16 лет и 257 дней стал самым молодым игроком сборной Мексики в истории.