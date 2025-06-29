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29 июня 2025, 11:46 | Обновлено 29 июня 2025, 11:47
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Сборная Мексики обновила несколько рекордов в матче Золотого кубка

Сборная США сегодня попытается повторить одно из достижений мексиканцев

29 июня 2025, 11:46 | Обновлено 29 июня 2025, 11:47
102
0
Сборная Мексики обновила несколько рекордов в матче Золотого кубка
Getty Images/Global Images Ukraine.

В матче четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики победила сборную Саудовской Аравии со счетом 2:0 и вышла в полуфинал соревнований, где встретится со сборной Гондураса.

Мексиканцы стали первой командой в истории Золотого кубка, достигшей отметки в 200 голов.

  • 200 – Мексика
  • 197 – США

Правда, США еще не сыграли свой четвертьфинальный матч против Коста-Рики, в котором американцы могут повторить достижение мексиканской сборной.

Игрок Тихуаны Жилберто Мора в возрасте 16 лет и 257 дней стал самым молодым игроком сборной Мексики в истории.

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Панама – Гондурас. Прогноз и анонс на четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ
Золотой кубок КОНКАКАФ сборная Мексики по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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