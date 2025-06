Санта-Клара снова сыграет в еврокубках против клуба из бывшей Югослаии

Португальская Санта-Клара после удачного сезона снова сыграет в еврокубках.

Во второй раз в своей истории команда с Азорских островов примет участие в Лиге Конференций.

Соперником Санта-Клары в квалификации станет хорватский Вараждин.

Хорваты станут четвертым клубом, с которым португальцы встретятся в еврокубках (без учета матчей Кубка Интертото).

Интересным фактом является то, что все четыре соперника Санта-Клары представляют разные страны бывшей Югославии:

Santa Clara 🇵🇹 will play only their 4th ever European tie this summer.



Incredibly, ALL FOUR of their European ties so far have been against teams from former Yugoslavia!



✅ 🇲🇰 Shkupi

✅ 🇸🇮 Olimpija

❌ 🇷🇸 Partizan

❓ 🇭🇷 Varaždin



✅ = Santa Clara won

❌ = Santa Clara lost pic.twitter.com/j9YMJe5c30