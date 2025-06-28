Прототип Тюрама. Интер скоро подпишет нового центрального нападающего
Анж-Йоан Бонни в ближайшее время присоединится к «змеям»
Миланский «Интер» активно работает над подписанием 21-летнего нападающего «Пармы» Анжа-Йоана Бонни.
По информации инсайдера Николо Скиры сообщил, что «Интер» достиг договоренности по переходу игрока. Соглашении Бонни со «змеями» будет рассчитано до 2030 года, зарплата – 2 миллиона евро в год.
Анж-Йоан выступает за «крестоносцев» с 2021 года, сыграв всего за клуб 117 матчей. На счету футболиста 15 голов и 12 ассистов.
🔜 Done Deal and confirmed! Ange-Yoan #Bonny will sign for #Inter from #Parma. Contract until 2030 (€2M/year). #transfers https://t.co/zXL1NB3TR7— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 26, 2025
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