Прототип Тюрама. Интер скоро подпишет нового центрального нападающего

Миланский «Интер» активно работает над подписанием 21-летнего нападающего «Пармы» Анжа-Йоана Бонни.

По информации инсайдера Николо Скиры сообщил, что «Интер» достиг договоренности по переходу игрока. Соглашении Бонни со «змеями» будет рассчитано до 2030 года, зарплата – 2 миллиона евро в год.

Анж-Йоан выступает за «крестоносцев» с 2021 года, сыграв всего за клуб 117 матчей. На счету футболиста 15 голов и 12 ассистов.