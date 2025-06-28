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Италия
28 июня 2025, 13:51 | Обновлено 28 июня 2025, 13:57
381
0

Прототип Тюрама. Интер скоро подпишет нового центрального нападающего

Анж-Йоан Бонни в ближайшее время присоединится к «змеям»

28 июня 2025, 13:51 | Обновлено 28 июня 2025, 13:57
381
0
Прототип Тюрама. Интер скоро подпишет нового центрального нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Анж-Йоан Бонни

Миланский «Интер» активно работает над подписанием 21-летнего нападающего «Пармы» Анжа-Йоана Бонни.

По информации инсайдера Николо Скиры сообщил, что «Интер» достиг договоренности по переходу игрока. Соглашении Бонни со «змеями» будет рассчитано до 2030 года, зарплата – 2 миллиона евро в год.

Анж-Йоан выступает за «крестоносцев» с 2021 года, сыграв всего за клуб 117 матчей. На счету футболиста 15 голов и 12 ассистов.

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Интер Милан Парма чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A Николо Скира
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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