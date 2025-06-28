Букмекеры выбрали фаворита клубного чемпионата мира перед стартом плей-офф

28 мая начнется плей-офф клубного чемпионата мира – борьбу за титул продолжат 16 команд из Европы, Азии, Южной и Северной Америки.

Букмекеры определились с фаворитом турнира в США – самые высокие шансы по их мнению имеет английский «Манчестер Сити». В тройке главных претендентов разместились французский ПСЖ и мадридский «Реал».

Фавориты на победу в Клубном чемпионате мира (по мнению букмекеров):

Манчестер Сити – 3.75 ПСЖ – 4.00 Реал Мадрид – 6.00 Бавария – 8.00 Челси – 13.00 Интер Милан – 17.00 Палмейрас – 25.00 Боруссия Дортмунд – 35.00 Фламенго – 35.00 Ювентус – 35.00 Бенфика – 40.00 Ботафого – 40.00 Флуминенсе – 65.00 Аль-Хиляль – 65.00 Монтеррей – 100.00 Интер Майами – 150.00

28 июня свои поединки стадии 1/8 финала сыграют четыре команды – зрители увидят бразильское противостояние «Палмейраса» и «Ботафого», а также матч португальской «Бенфики» и английского «Челси».

Все пары 1/8 финала Клубного чемпионата мира: