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Клубный чемпионат мира
28 июня 2025, 13:33 | Обновлено 28 июня 2025, 13:48
1156
0

Букмекеры выбрали фаворита клубного чемпионата мира перед стартом плей-офф

Самые высокие шансы на победу в турнире имеет английский «Манчестер Сити»

28 июня 2025, 13:33 | Обновлено 28 июня 2025, 13:48
1156
0
Букмекеры выбрали фаворита клубного чемпионата мира перед стартом плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine.

28 мая начнется плей-офф клубного чемпионата мира – борьбу за титул продолжат 16 команд из Европы, Азии, Южной и Северной Америки.

Букмекеры определились с фаворитом турнира в США – самые высокие шансы по их мнению имеет английский «Манчестер Сити». В тройке главных претендентов разместились французский ПСЖ и мадридский «Реал».

Фавориты на победу в Клубном чемпионате мира (по мнению букмекеров):

  1. Манчестер Сити – 3.75
  2. ПСЖ – 4.00
  3. Реал Мадрид – 6.00
  4. Бавария – 8.00
  5. Челси – 13.00
  6. Интер Милан – 17.00
  7. Палмейрас – 25.00
  8. Боруссия Дортмунд – 35.00
  9. Фламенго – 35.00
  10. Ювентус – 35.00
  11. Бенфика – 40.00
  12. Ботафого – 40.00
  13. Флуминенсе – 65.00
  14. Аль-Хиляль – 65.00
  15. Монтеррей – 100.00
  16. Интер Майами – 150.00

28 июня свои поединки стадии 1/8 финала сыграют четыре команды – зрители увидят бразильское противостояние «Палмейраса» и «Ботафого», а также матч португальской «Бенфики» и английского «Челси».

Все пары 1/8 финала Клубного чемпионата мира:

  • Палмейрас – Ботафого
  • Бенфика – Челси
  • ПСЖ – Интер Майами
  • Фламенго – Бавария
  • Интер Милан – Флуминенсе
  • Манчестер Сити – Аль-Хиляль
  • Реал Мадрид – Ювентус
  • Боруссия Дортмунд – Монтеррей
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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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