Букмекеры выбрали фаворита клубного чемпионата мира перед стартом плей-офф
Самые высокие шансы на победу в турнире имеет английский «Манчестер Сити»
28 мая начнется плей-офф клубного чемпионата мира – борьбу за титул продолжат 16 команд из Европы, Азии, Южной и Северной Америки.
Букмекеры определились с фаворитом турнира в США – самые высокие шансы по их мнению имеет английский «Манчестер Сити». В тройке главных претендентов разместились французский ПСЖ и мадридский «Реал».
Фавориты на победу в Клубном чемпионате мира (по мнению букмекеров):
- Манчестер Сити – 3.75
- ПСЖ – 4.00
- Реал Мадрид – 6.00
- Бавария – 8.00
- Челси – 13.00
- Интер Милан – 17.00
- Палмейрас – 25.00
- Боруссия Дортмунд – 35.00
- Фламенго – 35.00
- Ювентус – 35.00
- Бенфика – 40.00
- Ботафого – 40.00
- Флуминенсе – 65.00
- Аль-Хиляль – 65.00
- Монтеррей – 100.00
- Интер Майами – 150.00
28 июня свои поединки стадии 1/8 финала сыграют четыре команды – зрители увидят бразильское противостояние «Палмейраса» и «Ботафого», а также матч португальской «Бенфики» и английского «Челси».
Все пары 1/8 финала Клубного чемпионата мира:
- Палмейрас – Ботафого
- Бенфика – Челси
- ПСЖ – Интер Майами
- Фламенго – Бавария
- Интер Милан – Флуминенсе
- Манчестер Сити – Аль-Хиляль
- Реал Мадрид – Ювентус
- Боруссия Дортмунд – Монтеррей
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