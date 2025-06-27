ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал новый контракт с голкипером
39-летний Том Хитон пролонгировал договор с клубом до конца следующего сезона
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» решил вопрос с 39-летнем голкипере Томом Хитоном, у которого заканчивался срок контракта.
Стороны договорились о продлении сотрудничества еще на один сезон – до лета 2026 года.
«Я очень горжусь тем, что продолжаю представлять «Манчестер Юнайтед». Вся команда с нетерпением ждет нового сезона.
Я готов поддерживать команду в любой роли, ведь мы готовимся снова бороться за самые высокие трофеи», – сказал Хитон.
За четыре года в клубе Том отыграл всего три поединка за «дьяволов», в которых смог сохранить ворота сухими.
✍️ @TomHeatonGK has signed a new contract with the Reds 🙌— Manchester United (@ManUtd) June 27, 2025
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