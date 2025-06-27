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Англия
27 июня 2025, 20:22 | Обновлено 27 июня 2025, 20:25
390
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал новый контракт с голкипером

39-летний Том Хитон пролонгировал договор с клубом до конца следующего сезона

27 июня 2025, 20:22 | Обновлено 27 июня 2025, 20:25
390
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал новый контракт с голкипером
Getty Images/Global Images Ukraine. Том Хитон

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» решил вопрос с 39-летнем голкипере Томом Хитоном, у которого заканчивался срок контракта.

Стороны договорились о продлении сотрудничества еще на один сезон – до лета 2026 года.

«Я очень горжусь тем, что продолжаю представлять «Манчестер Юнайтед». Вся команда с нетерпением ждет нового сезона.

Я готов поддерживать команду в любой роли, ведь мы готовимся снова бороться за самые высокие трофеи», – сказал Хитон.

За четыре года в клубе Том отыграл всего три поединка за «дьяволов», в которых смог сохранить ворота сухими.

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Манчестер Юнайтед Том Хитон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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