ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал новый контракт с голкипером

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» решил вопрос с 39-летнем голкипере Томом Хитоном, у которого заканчивался срок контракта.

Стороны договорились о продлении сотрудничества еще на один сезон – до лета 2026 года.

«Я очень горжусь тем, что продолжаю представлять «Манчестер Юнайтед». Вся команда с нетерпением ждет нового сезона.

Я готов поддерживать команду в любой роли, ведь мы готовимся снова бороться за самые высокие трофеи», – сказал Хитон.

За четыре года в клубе Том отыграл всего три поединка за «дьяволов», в которых смог сохранить ворота сухими.

✍️ @TomHeatonGK has signed a new contract with the Reds 🙌