Дьекереш решил перейти в клуб, который занял 15-е место в чемпионате

Форвард португальского «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш принял окончательное решение о своем будущем.

27-летний футболист намерен присоединится к английскому «Манчестер Юнайтед», который занял 15-е место в чемпионате Англии 2024/25. О своем решении Виктор уже сообщил руководству «красных дьяволов».

В услугах форварда также были заинтересованы «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси», но Дьекереш отказался от этих вариантов. Одной из главных причин такого решения шведа стал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим, который ранее работал с футболистом и хорошо знает его сильные стороны.

В сезоне 2024/25 Дьекереш провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 54 гола и отдал 13 результативных передач. Ориентировочная стоимость шведа составляет 75 млн евро.