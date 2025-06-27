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Англия
27 июня 2025, 20:02 |
999
3

Дьекереш решил перейти в клуб, который занял 15-е место в чемпионате

Форвард сборной Швеции выбрал английский «Манчестер Юнайтед»

27 июня 2025, 20:02 |
999
3
Дьекереш решил перейти в клуб, который занял 15-е место в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Форвард португальского «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш принял окончательное решение о своем будущем.

27-летний футболист намерен присоединится к английскому «Манчестер Юнайтед», который занял 15-е место в чемпионате Англии 2024/25. О своем решении Виктор уже сообщил руководству «красных дьяволов».

В услугах форварда также были заинтересованы «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси», но Дьекереш отказался от этих вариантов. Одной из главных причин такого решения шведа стал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим, который ранее работал с футболистом и хорошо знает его сильные стороны.

В сезоне 2024/25 Дьекереш провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 54 гола и отдал 13 результативных передач. Ориентировочная стоимость шведа составляет 75 млн евро.

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чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Манчестер Юнайтед Виктор Дьекереш Рубен Аморим трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: TeamTalk
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Андрей Попов
Єб@нько
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+1
Burevestnik
через 2-3 роки МЮ вибереться з ями. Можливо да...
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0
roman75zpr
Надо же, 15-е место... У нас это был Ингулец)
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0
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