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Англия
24 июня 2025, 21:19 | Обновлено 24 июня 2025, 21:35
520
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь сборной Аргентины перешел к представителю АПЛ

«Кристал Пэлас» подписал Вальтера Бенитеса

24 июня 2025, 21:19 | Обновлено 24 июня 2025, 21:35
520
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь сборной Аргентины перешел к представителю АПЛ
IMAGO. Вальтер Бенитес

32-летний аргентинский вратарь Вальтер Бенитес официально стал новым футболистом английского клуба «Кристал Пэлас».

Футболист покинул ПСВ после трех лет сотрудничества и присоединился к представителю АПЛ на правах свободного агента.

Уже 1 июля Вальтер приедет на тренировочную базу «орлов». Информация относительно контракта футболиста отсутствует.

За три сезона в ПСВ Бенитес отыграл 134 матча. Вместе с клубом вратарь выиграл 5 национальных трофеев (Кубок, 2 Суперкубка и 2 чемпионства).

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Андрей Витренко Источник: ФК Кристал Пэлас
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