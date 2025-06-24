ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь сборной Аргентины перешел к представителю АПЛ
«Кристал Пэлас» подписал Вальтера Бенитеса
32-летний аргентинский вратарь Вальтер Бенитес официально стал новым футболистом английского клуба «Кристал Пэлас».
Футболист покинул ПСВ после трех лет сотрудничества и присоединился к представителю АПЛ на правах свободного агента.
Уже 1 июля Вальтер приедет на тренировочную базу «орлов». Информация относительно контракта футболиста отсутствует.
За три сезона в ПСВ Бенитес отыграл 134 матча. Вместе с клубом вратарь выиграл 5 национальных трофеев (Кубок, 2 Суперкубка и 2 чемпионства).
Walter Benítez is Palace.#CPFC— Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 23, 2025
Get to know our Argentinian 🇦🇷👇#CPFC— Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 23, 2025
🇦🇷🦅#CPFC pic.twitter.com/ymL1MBXAXC— Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 23, 2025
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