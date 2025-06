ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь сборной Аргентины перешел к представителю АПЛ

32-летний аргентинский вратарь Вальтер Бенитес официально стал новым футболистом английского клуба «Кристал Пэлас».

Футболист покинул ПСВ после трех лет сотрудничества и присоединился к представителю АПЛ на правах свободного агента.

Уже 1 июля Вальтер приедет на тренировочную базу «орлов». Информация относительно контракта футболиста отсутствует.

За три сезона в ПСВ Бенитес отыграл 134 матча. Вместе с клубом вратарь выиграл 5 национальных трофеев (Кубок, 2 Суперкубка и 2 чемпионства).

