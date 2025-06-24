Украинские клубы узнали соперников в квалификации женской Лиги чемпионов

Украинские клубы в женской Лиге чемпионов УЕФА 2025/26 узнали первых соперниц в отборе к групповому этапу.

Обе команды – полтавская Ворскла и харьковский Металлист 1925 – начнут свой путь со второго квалификационного раунда.

Полтавская Ворскла как чемпион Украины выступит в квалификации по Пути чемпионов.

В полуфинале второго раунда команда сыграет с победителем мини-турнира первого раунда, где между собой будут бороться: Митровица (Косово), Клифтонвилл (Северная Ирландия), Ланчхути (Грузия).

В финале, в случае победы, полтавская команда может встретиться с победителем пары Гинтра (Литва) – Фарул Констанца (Румыния). Победитель этого мини-турнира получит путевку в третий раунд.

Харьковский Металлист 1925 стартует во втором квалификационном раунде по Пути представителей лиг.

Первым соперником станет Хаммарбю из Швеции. Если Металлист 1925 сумеет пройти дальше, в финале команду будет ждать победитель противостояния между английским Манчестер Юнайтед и нидерландским ПСВ.

Полуфиналы и финалы второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов запланированы на 27 и 30 августа. Только победители мини-турниров продолжат борьбу в третьем раунде за выход в групповой этап.

Этот сезон станет историческим: впервые Украина будет представлена сразу тремя командами в женских еврокубках. Колос из Ковалевки сыграет в квалификации второго еврокубка, аналогичного Лиге Европы.

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Женская Лига чемпионов 2025/26

Результаты жеребьевки квалификации

Раунд Q1 квалификации (соперник для Ворсклы)

Полуфинал: Митровица (Косово) – Клифтонвилл (Северная Ирландия)

Финал: Ланчхути (Грузия) – победитель полуфинала

Раунд Q2 квалификации. Путь чемпионов

SF1: Гинтра (Литва) – Фарул Констанца (Румыния)

SF2: Ворскла (Украина) – победитель первого раунда

Финал: победитель SF1 – победитель SF2

Раунд Q2 квалификации. Путь представителей лиг

SF1: Хаммарбю (Швеция) – Металлист 1925 (Украина)

SF2: Манчестер Юнайтед (Англия) – ПСВ (Нидерланды)

Финал: победитель SF1 – победитель SF2

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