Украинские клубы узнали соперников в квалификации женской Лиги чемпионов
Ворскла и Металлист 1925 будут представлять Украину в топ-евротурнире
Украинские клубы в женской Лиге чемпионов УЕФА 2025/26 узнали первых соперниц в отборе к групповому этапу.
Обе команды – полтавская Ворскла и харьковский Металлист 1925 – начнут свой путь со второго квалификационного раунда.
Полтавская Ворскла как чемпион Украины выступит в квалификации по Пути чемпионов.
В полуфинале второго раунда команда сыграет с победителем мини-турнира первого раунда, где между собой будут бороться: Митровица (Косово), Клифтонвилл (Северная Ирландия), Ланчхути (Грузия).
В финале, в случае победы, полтавская команда может встретиться с победителем пары Гинтра (Литва) – Фарул Констанца (Румыния). Победитель этого мини-турнира получит путевку в третий раунд.
Харьковский Металлист 1925 стартует во втором квалификационном раунде по Пути представителей лиг.
Первым соперником станет Хаммарбю из Швеции. Если Металлист 1925 сумеет пройти дальше, в финале команду будет ждать победитель противостояния между английским Манчестер Юнайтед и нидерландским ПСВ.
Полуфиналы и финалы второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов запланированы на 27 и 30 августа. Только победители мини-турниров продолжат борьбу в третьем раунде за выход в групповой этап.
Этот сезон станет историческим: впервые Украина будет представлена сразу тремя командами в женских еврокубках. Колос из Ковалевки сыграет в квалификации второго еврокубка, аналогичного Лиге Европы.
Женская Лига чемпионов 2025/26
Результаты жеребьевки квалификации
Раунд Q1 квалификации (соперник для Ворсклы)
- Полуфинал: Митровица (Косово) – Клифтонвилл (Северная Ирландия)
- Финал: Ланчхути (Грузия) – победитель полуфинала
Раунд Q2 квалификации. Путь чемпионов
- SF1: Гинтра (Литва) – Фарул Констанца (Румыния)
- SF2: Ворскла (Украина) – победитель первого раунда
- Финал: победитель SF1 – победитель SF2
Раунд Q2 квалификации. Путь представителей лиг
- SF1: Хаммарбю (Швеция) – Металлист 1925 (Украина)
- SF2: Манчестер Юнайтед (Англия) – ПСВ (Нидерланды)
- Финал: победитель SF1 – победитель SF2
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