Впервые от Украины в женских еврокубках будут выступать три команды

В сезоне 2025/26 впервые в истории сразу три украинских клуба сыграют в женских еврокубках.

Чемпионом страны стала полтавская Ворскла, которая начнет с второго раунда квалификации Лиги чемпионов по Пути чемпионок. Там полтавскую команду ждет мини-турнир с полуфиналом и финалом.

Аналогично, но по Пути представителей лиги, будет соревноваться харьковский Металлист 1925, который занял второе место в чемпионате.

В случае неудачи оба клуба могут попасть в Лигу Европы – новый турнир УЕФА, аналогичный мужской Лиге Европы.

Именно с Лиги Европы начнет выступления Колос из Ковалевки, бронзовый призер Высшей лиги, который стартует с первого раунда квалификации.

Жеребьевка первых раундов состоится 24 июня (Ворскла, Металлист 1925 в ЛЧ) и 31 августа (Колос в ЛЕ), старт матчей – 27 и 30 августа в ЛЧ и в середине сентября для ЛЕ.