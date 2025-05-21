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21 мая 2025, 03:23 | Обновлено 21 мая 2025, 03:51
48
0

Впервые от Украины в женских еврокубках будут выступать три команды

Ворскла и Металлист 1925 сыграют в ЛЧ, а Колос стартует во втором еврокубке

21 мая 2025, 03:23 | Обновлено 21 мая 2025, 03:51
48
0
Впервые от Украины в женских еврокубках будут выступать три команды
ФК Ворскла

В сезоне 2025/26 впервые в истории сразу три украинских клуба сыграют в женских еврокубках.

Чемпионом страны стала полтавская Ворскла, которая начнет с второго раунда квалификации Лиги чемпионов по Пути чемпионок. Там полтавскую команду ждет мини-турнир с полуфиналом и финалом.

Аналогично, но по Пути представителей лиги, будет соревноваться харьковский Металлист 1925, который занял второе место в чемпионате.

В случае неудачи оба клуба могут попасть в Лигу Европы – новый турнир УЕФА, аналогичный мужской Лиге Европы.

Именно с Лиги Европы начнет выступления Колос из Ковалевки, бронзовый призер Высшей лиги, который стартует с первого раунда квалификации.

Жеребьевка первых раундов состоится 24 июня (Ворскла, Металлист 1925 в ЛЧ) и 31 августа (Колос в ЛЕ), старт матчей – 27 и 30 августа в ЛЧ и в середине сентября для ЛЕ.

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Лига чемпионов по футболу среди женщин Ворскла Полтава Колос Ковалевка Металлист - Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу среди женщин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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