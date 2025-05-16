Ворскла обыграла Шахтер. Определен победитель женского чемпионата Украины
Полтавская команда в турнирной таблице опередила Металлист 1925 из Харькова
Полтавская Ворскла стала чемпионом Украины по футболу среди женщин в сезоне 2024/25. Титул был завоеван в последнем туре, полтавская команда обошла в турнирной таблице Металлист 1925.
Это уже шестое чемпионство в истории клуба и третье после переименования с Жилстроя-2 на Ворсклу. В 2022 году Ворскла официально стала правопреемницей харьковского Жилстроя-2.
Женский чемпионат Украины 2024/25 завершился матчами 10-го тура второго этапа, по итогам которых определился победитель. Перед финальным туром Ворскла лидировала в чемпионской группе, имея 49 очков после 19 матчей, не потерпев ни одного поражения (15 побед и 4 ничьи). Полтавская команда опережала Металлист 1925 на три очка и имела лучшую разницу мячей (+59 против +50). Для завоевания титула Ворскле было достаточно не проиграть в игре с Шахтером.
Ворскла выиграла у Шахтера со счетом 2:0. Несмотря на разгромную победу Металлиста 1925 над Ладомиром (5:0), полтавская команда в третий раз подряд стала чемпионкой Украины, завоевав шестой титул в своей истории.
Вторую путевку в квалификацию женской Лиги чемпионов получила команда Металлист 1925, а в первом женском розыгрыше Лиги Европы сыграет Колос Ковалевка.
Переходные матчи будут играть Оболонь Киев и ЕМС-Подолье Винница, которые заняли соответственно 10-е и 11-е места в группе вылета.
Чемпионат Украины среди женщин. Высшая лига 2024/25
20-й тур, 15–16 мая
- Ворскла Полтава – Шахтер Донецк – 2:0
- Ладомир Владимир – Металлист 1925 Харьков – 0:5
- Колос Ковалевка – Систерс Одесса – 2:0
- Кривбасс Кривой Рог – Оболонь Киев – 2:1
- Пантеры Умань – ЕМС-Подолье Винница – 2:1
Турнирная таблица
ВИДЕО. Ворскла Полтава – Шахтер Донецк – 2:0
Инфографика
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