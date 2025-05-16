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Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 14:50 | Обновлено 16 мая 2025, 16:17
722
0

Ворскла обыграла Шахтер. Определен победитель женского чемпионата Украины

Полтавская команда в турнирной таблице опередила Металлист 1925 из Харькова

16 мая 2025, 14:50 | Обновлено 16 мая 2025, 16:17
722
0
Ворскла обыграла Шахтер. Определен победитель женского чемпионата Украины
ФК Ворскла

Полтавская Ворскла стала чемпионом Украины по футболу среди женщин в сезоне 2024/25. Титул был завоеван в последнем туре, полтавская команда обошла в турнирной таблице Металлист 1925.

Это уже шестое чемпионство в истории клуба и третье после переименования с Жилстроя-2 на Ворсклу. В 2022 году Ворскла официально стала правопреемницей харьковского Жилстроя-2.

Женский чемпионат Украины 2024/25 завершился матчами 10-го тура второго этапа, по итогам которых определился победитель. Перед финальным туром Ворскла лидировала в чемпионской группе, имея 49 очков после 19 матчей, не потерпев ни одного поражения (15 побед и 4 ничьи). Полтавская команда опережала Металлист 1925 на три очка и имела лучшую разницу мячей (+59 против +50). Для завоевания титула Ворскле было достаточно не проиграть в игре с Шахтером.

Ворскла выиграла у Шахтера со счетом 2:0. Несмотря на разгромную победу Металлиста 1925 над Ладомиром (5:0), полтавская команда в третий раз подряд стала чемпионкой Украины, завоевав шестой титул в своей истории.

Вторую путевку в квалификацию женской Лиги чемпионов получила команда Металлист 1925, а в первом женском розыгрыше Лиги Европы сыграет Колос Ковалевка.

Переходные матчи будут играть Оболонь Киев и ЕМС-Подолье Винница, которые заняли соответственно 10-е и 11-е места в группе вылета.

Чемпионат Украины среди женщин. Высшая лига 2024/25

20-й тур, 15–16 мая

  • Ворскла Полтава – Шахтер Донецк – 2:0
  • Ладомир Владимир – Металлист 1925 Харьков – 0:5
  • Колос Ковалевка – Систерс Одесса – 2:0
  • Кривбасс Кривой Рог – Оболонь Киев – 2:1
  • Пантеры Умань – ЕМС-Подолье Винница – 2:1

Турнирная таблица

ВИДЕО. Ворскла Полтава – Шахтер Донецк – 2:0

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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