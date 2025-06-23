Автор дубля. Назван лучший игрок матча Манчестер Сити – Аль-Айн
Илкай Гюндоган проявил себя как нельзя лучше в поединке
Утром, 23 июня, «Манчестер Сити» провел поединок против «Аль-Айна» во втором туре клубного чемпионата мира.
Команды встретились на стадионе «Mercedes-Benz» в Атланте.
Представитель АПЛ не почувствовал никакого сопротивления и набросал в ворота соперника шесть мячей. «Аль-Айн» ответить хотя бы одним голом не смог – 0:6 в пользу «Манчестер Сити».
Игроком поединка после 90 минут был избран полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, который оформил дубль.
ФОТО. Илкай Гюндоган стал лучшим футболистом матча «Манчестер Сити» – «Аль-Айн»
.@IlkayGuendogan nets 2 in a dominant win for Manchester City earning him the #SuperiorPlayerofTheMatch#SuperiorisWorthPlayingFor#FIFACWC pic.twitter.com/cDeCTEBUDM— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 23, 2025
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