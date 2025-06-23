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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 09:58 | Обновлено 23 июня 2025, 09:59
14
0

Автор дубля. Назван лучший игрок матча Манчестер Сити – Аль-Айн

Илкай Гюндоган проявил себя как нельзя лучше в поединке

23 июня 2025, 09:58 | Обновлено 23 июня 2025, 09:59
14
0
Автор дубля. Назван лучший игрок матча Манчестер Сити – Аль-Айн
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Утром, 23 июня, «Манчестер Сити» провел поединок против «Аль-Айна» во втором туре клубного чемпионата мира.

Команды встретились на стадионе «Mercedes-Benz» в Атланте.

Представитель АПЛ не почувствовал никакого сопротивления и набросал в ворота соперника шесть мячей. «Аль-Айн» ответить хотя бы одним голом не смог – 0:6 в пользу «Манчестер Сити».

Игроком поединка после 90 минут был избран полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, который оформил дубль.

ФОТО. Илкай Гюндоган стал лучшим футболистом матча «Манчестер Сити» «Аль-Айн»

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Манчестер Сити клубный чемпионат мира по футболу Аль-Айн лучший игрок Илкай Гюндоган
Андрей Витренко Источник: ФИФА
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