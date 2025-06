Автор дубля. Назван лучший игрок матча Манчестер Сити – Аль-Айн

Утром, 23 июня, «Манчестер Сити» провел поединок против «Аль-Айна» во втором туре клубного чемпионата мира.

Команды встретились на стадионе «Mercedes-Benz» в Атланте.

Представитель АПЛ не почувствовал никакого сопротивления и набросал в ворота соперника шесть мячей. «Аль-Айн» ответить хотя бы одним голом не смог – 0:6 в пользу «Манчестер Сити».

Игроком поединка после 90 минут был избран полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, который оформил дубль.

ФОТО. Илкай Гюндоган стал лучшим футболистом матча «Манчестер Сити» – «Аль-Айн»

.@IlkayGuendogan nets 2 in a dominant win for Manchester City earning him the #SuperiorPlayerofTheMatch#SuperiorisWorthPlayingFor#FIFACWC pic.twitter.com/cDeCTEBUDM