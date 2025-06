ВИДЕО. Вальверде довел перевес Реала до разгрома, Пачука отыграла один мяч

22 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Испанский Реал Мадрид и мексиканская Пачука играют на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт.

В воротах галактикос играет Тибо Куртуа, а украинец Андрей Лунин остался в резерве.

Федерико Вальверде довел перевес Реала до разгрома (3:0), Пачука отыграла один мяч – отличился Элиас Монтиэль (1:3).

ГОЛ! 3:0. Федерико Вальверде, 70 мин

70' ⚽ GOAL! Federico Valverde scores @realmadrid 's third of the match! 🇺🇾

ГОЛ! 3:1. Элиас Монтиэль, 80 мин

80' ⚽ GOAL FOR PACHUCA!



Montiel tries from the distance and a wicked deflection leaves Courtois stranded! It's 3-1 in Charlotte!



Montiel tries from the distance and a wicked deflection leaves Courtois stranded! It's 3-1 in Charlotte!