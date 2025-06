Байер снова обновил трансферный рекорд Бундеслиги

Английский «Ливерпуль» официально объявил о переходе полузащитника немецкого «Байера» Флориана Вирца.

Клубы не разглашали информацию о сумме трансфера, но по предварительным данным его переход обошелся «красным» в 125 млн евро. Немецкий клуб обновил рекорд и клуба и Бундеслиги.

Самые дорогие трансферы в истории Бундеслиги (продажи):

Трансфер Вирца стал самым дорогим приобретением в истории «Ливерпуля» и Английской Премьер-лиги:

Флориан Вирц сыграл за «Байер» 197 матчей во всех турнирах, в которых забил 57 голов и отдал 65 результативных передач.

🚨 Liverpool have completed the signing of Bayer Leverkusen's Florian Wirtz for a Premier League-record fee 🇩🇪🔥 pic.twitter.com/oBbiv6vm5y