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  4. Байер снова обновил трансферный рекорд Бундеслиги
Германия
21 июня 2025, 10:36 |
189
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Байер снова обновил трансферный рекорд Бундеслиги

Также обновлен трансферный рекорд Ливерпуля и Английской Премьер-лиги

21 июня 2025, 10:36 |
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Байер снова обновил трансферный рекорд Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Английский «Ливерпуль» официально объявил о переходе полузащитника немецкого «Байера» Флориана Вирца.

Клубы не разглашали информацию о сумме трансфера, но по предварительным данным его переход обошелся «красным» в 125 млн евро. Немецкий клуб обновил рекорд и клуба и Бундеслиги.

Самые дорогие трансферы в истории Бундеслиги (продажи):

  • 125 млн евро – Флориан Виртц (из Байера в Ливерпуль, 2025/26)
  • 80 млн евро – Кай Хавертц (из Байера в Челси, 2020/21)

Трансфер Вирца стал самым дорогим приобретением в истории «Ливерпуля» и Английской Премьер-лиги:

  • 125 млн евро – Флориан Виртц (из Байера в Ливерпуль, 2025/26)
  • 121 млн евро – Энцо Фернандес (из Бенфики в Челси, 2022/23)
  • 117,5 млн евро – Джек Грилиш (из Астон Виллы в Манчестер Сити, 2021/22)
  • 116,6 млн евро – Деклан Райс (из Вест Хэм Юнайтед в Арсенал, 2023/24)
  • 116 млн евро – Мойсес Кайседо (из Брайтона в Челси, 2023/24)
  • 113 млн евро – Ромелу Лукаку (из Интера в Челси, 2021/22)
  • 105 млн евро – Поль Погба (с Ювентуса в Манчестер Юнайтед, 2016/17)
  • 95 млн евро – Антони (из Аякса в Манчестер Юнайтед, 2022/23)
  • 90 млн евро – Йошко Гвардиол (из Лейпцига в Манчестер Сити, 2023/24)
  • 87 млн ​​евро – Гарри Магуайр (из Лестер Сити в Манчестер Юнайтед, 2019/20)

Флориан Вирц сыграл за «Байер» 197 матчей во всех турнирах, в которых забил 57 голов и отдал 65 результативных передач.

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Ливерпуль Байер Флориан Вирц трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги рекорд статистика
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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