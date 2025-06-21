Байер снова обновил трансферный рекорд Бундеслиги

Английский «Ливерпуль» официально объявил о переходе полузащитника немецкого «Байера» Флориана Вирца.

Клубы не разглашали информацию о сумме трансфера, но по предварительным данным его переход обошелся «красным» в 125 млн евро. Немецкий клуб обновил рекорд и клуба и Бундеслиги.

Самые дорогие трансферы в истории Бундеслиги (продажи):

125 млн евро – Флориан Виртц (из Байера в Ливерпуль, 2025/26)

80 млн евро – Кай Хавертц (из Байера в Челси, 2020/21)

Трансфер Вирца стал самым дорогим приобретением в истории «Ливерпуля» и Английской Премьер-лиги:

125 млн евро – Флориан Виртц (из Байера в Ливерпуль, 2025/26)

121 млн евро – Энцо Фернандес (из Бенфики в Челси, 2022/23)

117,5 млн евро – Джек Грилиш (из Астон Виллы в Манчестер Сити, 2021/22)

116,6 млн евро – Деклан Райс (из Вест Хэм Юнайтед в Арсенал, 2023/24)

116 млн евро – Мойсес Кайседо (из Брайтона в Челси, 2023/24)

113 млн евро – Ромелу Лукаку (из Интера в Челси, 2021/22)

105 млн евро – Поль Погба (с Ювентуса в Манчестер Юнайтед, 2016/17)

95 млн евро – Антони (из Аякса в Манчестер Юнайтед, 2022/23)

90 млн евро – Йошко Гвардиол (из Лейпцига в Манчестер Сити, 2023/24)

87 млн ​​евро – Гарри Магуайр (из Лестер Сити в Манчестер Юнайтед, 2019/20)

Флориан Вирц сыграл за «Байер» 197 матчей во всех турнирах, в которых забил 57 голов и отдал 65 результативных передач.