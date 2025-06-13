Форвард Челси принял решение о своем будущем. Ему не дали шанса
Давид Датро Фофана стремится перейти в другую команду
22-летний форвард лондонского «Челси» Давид Датро Фофана планирует попрощаться с лондонским клубом в ближайшее время.
Известный инсайдер Николо Скира заявил, что футболист покинет «пенсионеров» в летнее трансферное окно.
Давид перешел в лондонский клуб зимой 2023 года, однако нападающему много шансов не давали. Форвард отыграл всего четыре матча, в которых не отметился результативным действием.
Интересно, что после перехода в «Челси» Фофана лишь бегал по арендам. За эти почти три года в клубе форвард побывал в трех арендах.
David Datro #Fofana will leave #Chelsea in the summer transfer window. #transfers #CFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 13, 2025
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