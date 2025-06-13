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Англия
13 июня 2025, 10:56 | Обновлено 13 июня 2025, 11:04
645
0

Форвард Челси принял решение о своем будущем. Ему не дали шанса

Давид Датро Фофана стремится перейти в другую команду

13 июня 2025, 10:56 | Обновлено 13 июня 2025, 11:04
645
0
Форвард Челси принял решение о своем будущем. Ему не дали шанса
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Датро Фофана

22-летний форвард лондонского «Челси» Давид Датро Фофана планирует попрощаться с лондонским клубом в ближайшее время.

Известный инсайдер Николо Скира заявил, что футболист покинет «пенсионеров» в летнее трансферное окно.

Давид перешел в лондонский клуб зимой 2023 года, однако нападающему много шансов не давали. Форвард отыграл всего четыре матча, в которых не отметился результативным действием.

Интересно, что после перехода в «Челси» Фофана лишь бегал по арендам. За эти почти три года в клубе форвард побывал в трех арендах.

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Давид Датро Фофана Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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