Борнмут уже определился с заменой Забарного. Есть первые контакты
«Вишни» работают над трансфером Марио Хиля
Английский «Борнмут» проявляет интерес к 24-летнему центральному защитнику «Лацио» Марио Хиля.
Руководство «вишен» уже сделало первое предложение по защитнику, однако «орлы» не оценили такой шаг и отказали «Борнмуту».
Представитель Серии А не планирует отпускать Марио, поскольку контракт у Хиля рассчитан еще на два года.
Вероятно «Борнмут» находится в поисках нового центрального защитника, способного заменить Илью Забарного. Пока украинец ведет активные переговоры с ПСЖ.
Выступает за «Лацио» Марио с лета 2022 года. На счету защитника 84 поединка во всех турнирах и два забитых мяча.
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