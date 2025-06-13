Борнмут уже определился с заменой Забарного. Есть первые контакты

Английский «Борнмут» проявляет интерес к 24-летнему центральному защитнику «Лацио» Марио Хиля.

Руководство «вишен» уже сделало первое предложение по защитнику, однако «орлы» не оценили такой шаг и отказали «Борнмуту».

Представитель Серии А не планирует отпускать Марио, поскольку контракт у Хиля рассчитан еще на два года.

Вероятно «Борнмут» находится в поисках нового центрального защитника, способного заменить Илью Забарного. Пока украинец ведет активные переговоры с ПСЖ.

Выступает за «Лацио» Марио с лета 2022 года. На счету защитника 84 поединка во всех турнирах и два забитых мяча.