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  4. Борнмут уже определился с заменой Забарного. Есть первые контакты
Италия
13 июня 2025, 09:41 | Обновлено 13 июня 2025, 09:46
811
0

Борнмут уже определился с заменой Забарного. Есть первые контакты

«Вишни» работают над трансфером Марио Хиля

13 июня 2025, 09:41 | Обновлено 13 июня 2025, 09:46
811
0
Борнмут уже определился с заменой Забарного. Есть первые контакты
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Хила

Английский «Борнмут» проявляет интерес к 24-летнему центральному защитнику «Лацио» Марио Хиля.

Руководство «вишен» уже сделало первое предложение по защитнику, однако «орлы» не оценили такой шаг и отказали «Борнмуту».

Представитель Серии А не планирует отпускать Марио, поскольку контракт у Хиля рассчитан еще на два года.

Вероятно «Борнмут» находится в поисках нового центрального защитника, способного заменить Илью Забарного. Пока украинец ведет активные переговоры с ПСЖ.

Выступает за «Лацио» Марио с лета 2022 года. На счету защитника 84 поединка во всех турнирах и два забитых мяча.

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Лацио Борнмут чемпионат Италии по футболу чемпионат Англии по футболу Серия A Английская Премьер-лига трансферы Марио Хила трансферы АПЛ трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: Football-Italia
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