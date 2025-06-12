Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самая популярная команда мира. За ней следят почти полмиллиарда фанатов
Испания
12 июня 2025, 15:17 | Обновлено 12 июня 2025, 15:59
780
0

Самая популярная команда мира. За ней следят почти полмиллиарда фанатов

Очень интересный рейтинг возглавляет мадридский «Реал»

12 июня 2025, 15:17 | Обновлено 12 июня 2025, 15:59
780
0
Самая популярная команда мира. За ней следят почти полмиллиарда фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский Реал возглавляет один интересный рейтинг. Испанский клуб лидирует по числу подписчиков в социальных сетях.

По состоянию на июнь 2025 473.7 млн. людей следят за страницами Реала в разных социальных сетях.

Топ-10 клубов за количеством подписчиков:

  • 473.7 млн. – Реал
  • 427.4 млн. – Барселона
  • 233.6 млн. – Манчестер Юнайтед
  • 199.4 млн. – ПСЖ
  • 179.5 млн. – Манчестер Сити
  • 174.9 млн. – Ювентус
  • 166.7 млн. – Ливерпуль
  • 152.9 млн. – Челси
  • 149.1 млн. - Бавария
  • 114.1 млн. - Арсенал
По теме:
Встречали тысячи фанатов. Галатасарай транслировал приезд Сане в эфире
Испанский клуб работает над трансфером игрока ПСЖ. Ему указали на двери
Зинченко хочет подписать легендарный клуб. Для трансфера есть одна преграда
Реал Мадрид социальные сети болельщики статистика Барселона Манчестер Юнайтед ПСЖ Манчестер Сити Ювентус Ливерпуль Челси Бавария Арсенал Лондон
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски победил. Сборная Польши осталась без тренера
Футбол | 12 июня 2025, 10:51 6
ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски победил. Сборная Польши осталась без тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски победил. Сборная Польши осталась без тренера

Михал Пробеж покинул свой пост

«Один из лучших в мире». Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины
Футбол | 11 июня 2025, 15:06 4
«Один из лучших в мире». Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины
«Один из лучших в мире». Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины

Бывший главный тренер национальной команды выделил Илью Забарного

Два клуба УПЛ готовы пригласить братьев-близнецов
Футбол | 12.06.2025, 14:25
Два клуба УПЛ готовы пригласить братьев-близнецов
Два клуба УПЛ готовы пригласить братьев-близнецов
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Футбол | 12.06.2025, 07:26
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Бокс | 12.06.2025, 05:55
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
11.06.2025, 07:48 7
Футбол
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
11.06.2025, 06:30 11
Футбол
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
11.06.2025, 08:56 3
Футбол
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
11.06.2025, 02:03 44
Футбол
Blast.tv Austin Major 2025 уже на FAVBET: Главное событие июня в мире CS2
Blast.tv Austin Major 2025 уже на FAVBET: Главное событие июня в мире CS2
10.06.2025, 19:18
Киберспорт
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
11.06.2025, 02:37 1
Футбол
Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
11.06.2025, 07:15 2
Футбол
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
11.06.2025, 22:00 36
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем