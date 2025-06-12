Самая популярная команда мира. За ней следят почти полмиллиарда фанатов

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Очень интересный рейтинг возглавляет мадридский «Реал»
Мадридский Реал возглавляет один интересный рейтинг. Испанский клуб лидирует по числу подписчиков в социальных сетях.
По состоянию на июнь 2025 473.7 млн. людей следят за страницами Реала в разных социальных сетях.
Топ-10 клубов за количеством подписчиков:
- 473.7 млн. – Реал
- 427.4 млн. – Барселона
- 233.6 млн. – Манчестер Юнайтед
- 199.4 млн. – ПСЖ
- 179.5 млн. – Манчестер Сити
- 174.9 млн. – Ювентус
- 166.7 млн. – Ливерпуль
- 152.9 млн. – Челси
- 149.1 млн. - Бавария
- 114.1 млн. - Арсенал
👨👩👧👦 Clubs with >100 million followers on social media (in millions, as of June 2025):— Football Meets Data (@fmeetsdata) June 12, 2025
473.7 🇪🇸 Real Madrid
427.4 🇪🇸 Barcelona
233.6 🏴 Man United
199.4 🇫🇷 PSG
179.5 🏴 Man City
174.9 🇮🇹 Juventus
166.7 🏴 Liverpool
152.9 🏴 Chelsea
149.1 🇩🇪 Bayern
114.1 🏴 Arsenal
108.1 🏴… pic.twitter.com/bZG6qYG7Nk
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