Самая популярная команда мира. За ней следят почти полмиллиарда фанатов

Топ-10 клубов за количеством подписчиков:

👨‍👩‍👧‍👦 Clubs with >100 million followers on social media (in millions, as of June 2025):



473.7 🇪🇸 Real Madrid

427.4 🇪🇸 Barcelona

233.6 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man United

199.4 🇫🇷 PSG

179.5 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City

174.9 🇮🇹 Juventus

166.7 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

152.9 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

149.1 🇩🇪 Bayern

114.1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

108.1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿… pic.twitter.com/bZG6qYG7Nk