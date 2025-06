«Нет никакой радости». Реакция болельщиков на победу сборной Украины

Во втором матче товарищеского турнира Canadian Shield сборная Украины встречалась со сборной Новой Зеландии. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу команды Сергея Реброва.

В первом тайме сборная Украины создала несколько опасных моментов у ворот соперника. Но реализовать их не смогла.

Забили украинцы на 54-й минуте. Автором гола стал Алексей Гуцуляк. Но уже через пять минут сборная Новой Зеландии отыгралась. Марко Стаменич забил после розыгрыша стандарта.

И все же сборной Украины удалось одержать победу. Забитый мяч на свой счет на 75-й минуте записал Александр Зинченко.

Болельщики сдержанно восприняли победу. В памяти свежо поражение от сборной Канады. А многие считают уровень сборной Новой Зеландии недостаточно высоким. Хотя команда одной из первых квалифицировалась на ЧМ-2026.

@FiFH: Куда там игры с французами или аргентинцами. Наши здесь обыграли саму сборную Новой Зеландии.

Коля Половий: Хоть и победили, но нет никакой радости, разве что за замечательный дебют Мартынюка. Такой футбол спокойно нельзя смотреть от Реброва….

hxkkpeo: Теперь физрук здесь на следующие 10 лет.

Den Novoseletskyi: Если радоваться таким победам, лучше на ЧМ не ехать.

Ganvesy: Хуже играть трудно, но Ребров пытается сделать еще хуже.

Maksym Melnyk: Безразлично на результат в товарищеских встречах. Главное сегодня было желание и хорошая игра. Ждем официальных встреч! Удачи.

Тарас Том: Мы против Зеландии уже играть не умеем, вопрос что будет с Францией? А если бы в концовке пропустили? Игры нет, кстати кто-нибудь подскажет, что с Цыганковым происходит в последнее время? Впечатление – нет у него желания играть за сборную.

Ivangel FORZA JUVE: А можно так всегда чтобы сборная ночью играла. Утром проснулся, без нервов глянул результат.

Serhii: Игра была конечно говно, чем там Ребров занимается со своей командой непонятно.

Sergii Dikhtiar: Трудно оценивать игру нашей сборной в целом против новозеландцев. Что сразу можно отметить так это желание. Конечно, нужно многое менять до осени, потому что против французов будет очень тяжело.

✌️ We beat New Zealand in the second match of the @_CanadianShield pic.twitter.com/JmlWL7MvtF