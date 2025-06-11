«Нет никакой радости». Реакция болельщиков на победу сборной Украины
Болельщики сборной Украины недовольны игрой команды, несмотря на результат
Во втором матче товарищеского турнира Canadian Shield сборная Украины встречалась со сборной Новой Зеландии. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу команды Сергея Реброва.
В первом тайме сборная Украины создала несколько опасных моментов у ворот соперника. Но реализовать их не смогла.
Забили украинцы на 54-й минуте. Автором гола стал Алексей Гуцуляк. Но уже через пять минут сборная Новой Зеландии отыгралась. Марко Стаменич забил после розыгрыша стандарта.
И все же сборной Украины удалось одержать победу. Забитый мяч на свой счет на 75-й минуте записал Александр Зинченко.
Болельщики сдержанно восприняли победу. В памяти свежо поражение от сборной Канады. А многие считают уровень сборной Новой Зеландии недостаточно высоким. Хотя команда одной из первых квалифицировалась на ЧМ-2026.
@FiFH: Куда там игры с французами или аргентинцами. Наши здесь обыграли саму сборную Новой Зеландии.
Коля Половий: Хоть и победили, но нет никакой радости, разве что за замечательный дебют Мартынюка. Такой футбол спокойно нельзя смотреть от Реброва….
hxkkpeo: Теперь физрук здесь на следующие 10 лет.
Den Novoseletskyi: Если радоваться таким победам, лучше на ЧМ не ехать.
Ganvesy: Хуже играть трудно, но Ребров пытается сделать еще хуже.
Maksym Melnyk: Безразлично на результат в товарищеских встречах. Главное сегодня было желание и хорошая игра. Ждем официальных встреч! Удачи.
Тарас Том: Мы против Зеландии уже играть не умеем, вопрос что будет с Францией? А если бы в концовке пропустили? Игры нет, кстати кто-нибудь подскажет, что с Цыганковым происходит в последнее время? Впечатление – нет у него желания играть за сборную.
Ivangel FORZA JUVE: А можно так всегда чтобы сборная ночью играла. Утром проснулся, без нервов глянул результат.
Serhii: Игра была конечно говно, чем там Ребров занимается со своей командой непонятно.
Sergii Dikhtiar: Трудно оценивать игру нашей сборной в целом против новозеландцев. Что сразу можно отметить так это желание. Конечно, нужно многое менять до осени, потому что против французов будет очень тяжело.
✌️ We beat New Zealand in the second match of the @_CanadianShield pic.twitter.com/JmlWL7MvtF— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 10, 2025
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