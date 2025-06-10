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  4. ВИДЕО. Ман Сити представил особый комплект формы
Англия
10 июня 2025, 13:35 |
141
0

ВИДЕО. Ман Сити представил особый комплект формы

В нем команда будет играть на клубном чемпионате мира

10 июня 2025, 13:35 |
141
0
ВИДЕО. Ман Сити представил особый комплект формы
ФК Манчестер Сити

15 июня – 13 июля 2025 года в Соединенных Штатах Америки состоится клубный чемпионат мира.

За обновленный трофей и огромный призовой фонд от ФИФА будут соревноваться 32 команды со всех континентов.

Английский «Манчестер Сити» в честь своего участия в турнире выпустил новый, специальный комплект формы, в котором будет играть только на КЧС-2025.

На клубном чемпионате мира «Манчестер Сити» попал в группу G, где сыграет с «Ювентусом», «Аль-Айном» и «Видадом».

ВИДЕО. Ман Сити представил особый комплект формы

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Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу клубный чемпионат мира по футболу видео игровая форма
Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Сити
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