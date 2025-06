15 июня – 13 июля 2025 года в Соединенных Штатах Америки состоится клубный чемпионат мира.

За обновленный трофей и огромный призовой фонд от ФИФА будут соревноваться 32 команды со всех континентов.

Английский «Манчестер Сити» в честь своего участия в турнире выпустил новый, специальный комплект формы, в котором будет играть только на КЧС-2025.

На клубном чемпионате мира «Манчестер Сити» попал в группу G, где сыграет с «Ювентусом», «Аль-Айном» и «Видадом».

ВИДЕО. Ман Сити представил особый комплект формы

SUPER CITY 🩵



Play the beautiful game with our @pumafootball x KidSuper kit!



Out now 🙌 pic.twitter.com/jctd2KlbOz