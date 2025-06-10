ВИДЕО. Ман Сити представил особый комплект формы
В нем команда будет играть на клубном чемпионате мира
15 июня – 13 июля 2025 года в Соединенных Штатах Америки состоится клубный чемпионат мира.
За обновленный трофей и огромный призовой фонд от ФИФА будут соревноваться 32 команды со всех континентов.
Английский «Манчестер Сити» в честь своего участия в турнире выпустил новый, специальный комплект формы, в котором будет играть только на КЧС-2025.
На клубном чемпионате мира «Манчестер Сити» попал в группу G, где сыграет с «Ювентусом», «Аль-Айном» и «Видадом».
ВИДЕО. Ман Сити представил особый комплект формы
SUPER CITY — Manchester City (@ManCity) June 10, 2025
Play the beautiful game with our @pumafootball x KidSuper kit!
Out now 🙌 pic.twitter.com/jctd2KlbOz
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команду продолжит возглавлять Игор Тудор
Став Лемкин может продолжить карьеру в MLS