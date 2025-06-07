Офсайды и VAR в прямом эфире. На КЧМ будут протестированы нововведения
Авторитетный журналист Бен Джейкобс сообщил о важных изменениях на турнире в США
С 15 июня по 13 июля состоится Клубный чемпионат мира – соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций.
32 команды будут соревноваться за титул на 12 стадионах в 11 городах США. Известный журналист Бен Джейкобс сообщил, что на предстоящем турнире будет несколько нововведений:
- Судьи получат нагрудные камеры, а их решения будут показаны в прямой трансляции.
- Изображения из VAR в прямом эфире будут показываться на табло стадиона.
- Усовершенствованная полуавтоматическая система будет фиксировать офсайд благодаря мячу, оснащенным датчиком.
- Искусственный интеллект от Hawk-Eye обеспечит сбор данных об игроках в режиме реального времени.
- Замены будут производиться через планшеты – никаких бумажных карточек.
Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем поделился мнением об этих нововведениях: «ФИФА гордится своей историей прорыва на элитных турнирах, и Клубный чемпионат мира ФИФА продолжит эту тенденцию. Поскольку лучшие клубы соревнуются за звание чемпионов мира, вполне уместно, что эти новаторские инновации будут представлены на таком престижном турнире», – сообщил функционер.
The Club World Cup will see a range of new innovations this summer.🏆— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 6, 2025
1⃣ Referees will wear body cameras with the footage used on live match broadcasts.
2⃣ Footage from referee monitor reviews will be aired live in stadiums.
3⃣ Advanced semi-automated offside technology will… pic.twitter.com/9YLTffZc2H
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