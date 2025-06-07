Офсайды и VAR в прямом эфире. На КЧМ будут протестированы нововведения

С 15 июня по 13 июля состоится Клубный чемпионат мира – соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций.

32 команды будут соревноваться за титул на 12 стадионах в 11 городах США. Известный журналист Бен Джейкобс сообщил, что на предстоящем турнире будет несколько нововведений:

Судьи получат нагрудные камеры, а их решения будут показаны в прямой трансляции. Изображения из VAR в прямом эфире будут показываться на табло стадиона. Усовершенствованная полуавтоматическая система будет фиксировать офсайд благодаря мячу, оснащенным датчиком. Искусственный интеллект от Hawk-Eye обеспечит сбор данных об игроках в режиме реального времени. Замены будут производиться через планшеты – никаких бумажных карточек.

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем поделился мнением об этих нововведениях: «ФИФА гордится своей историей прорыва на элитных турнирах, и Клубный чемпионат мира ФИФА продолжит эту тенденцию. Поскольку лучшие клубы соревнуются за звание чемпионов мира, вполне уместно, что эти новаторские инновации будут представлены на таком престижном турнире», – сообщил функционер.