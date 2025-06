Офсайды и VAR в прямом эфире. На КЧМ будут протестированы нововведения

С 15 июня по 13 июля состоится Клубный чемпионат мира – соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций.

32 команды будут соревноваться за титул на 12 стадионах в 11 городах США. Известный журналист Бен Джейкобс сообщил, что на предстоящем турнире будет несколько нововведений:

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем поделился мнением об этих нововведениях: «ФИФА гордится своей историей прорыва на элитных турнирах, и Клубный чемпионат мира ФИФА продолжит эту тенденцию. Поскольку лучшие клубы соревнуются за звание чемпионов мира, вполне уместно, что эти новаторские инновации будут представлены на таком престижном турнире», – сообщил функционер.

The Club World Cup will see a range of new innovations this summer.🏆



1⃣ Referees will wear body cameras with the footage used on live match broadcasts.



2⃣ Footage from referee monitor reviews will be aired live in stadiums.



3⃣ Advanced semi-automated offside technology will…