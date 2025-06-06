Испания установила рекорд результативности против Франции

Во втором полуфинальном матче Лиги Наций сборная Испании переиграла сборную Франции со счетом 5:4.

Первый гол в матче забил Нико Уильямс.

Последние три забитых мяча Уильямса за сборную Испании:

против Англии в финале Евро-2024;

против Нидерландов в четвертьфинале Лиги Наций;

против Франции в полуфинале Лиги Наций.

Второй гол в матче забил Микель Мерино.

Интересный факт:

5 июля 2024 года Микель Мерино забил гол в Штутгарте в ворота сборной Германии;

5 июня 2025 года Микель Мерино забил гол в Штутгарте в ворота сборной Франции.

Третий и пятый голы испанцев забил Ламин Ямаль. Молодой испанец в снова выиграл матч против команды, за которую играет Килиан Мбаппе.

Испания продолжила свою беспроигрышную серию в случаях, когда после первого тайма выигрывала в 2+ мяча. «Фурия роха» еще никогда не проигрывала в подобных ситуациях.

Испания впервые в официальном матче забила в ворота сборной Франции 3+ гола. Если брать во внимание и товарищеские матчи, то последний раз это произошло в 1949 году в Париже (Франция – Испания 1:5).

В финальном матче Лиги Наций Испания сыграет с Португалией.