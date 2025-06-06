Испания установила рекорд результативности против Франции
«Фурия роха» в матче с девятью голами победила французов в полуфинале
Во втором полуфинальном матче Лиги Наций сборная Испании переиграла сборную Франции со счетом 5:4.
Первый гол в матче забил Нико Уильямс.
Последние три забитых мяча Уильямса за сборную Испании:
- против Англии в финале Евро-2024;
- против Нидерландов в четвертьфинале Лиги Наций;
- против Франции в полуфинале Лиги Наций.
- Второй гол в матче забил Микель Мерино.
Интересный факт:
- 5 июля 2024 года Микель Мерино забил гол в Штутгарте в ворота сборной Германии;
- 5 июня 2025 года Микель Мерино забил гол в Штутгарте в ворота сборной Франции.
Третий и пятый голы испанцев забил Ламин Ямаль. Молодой испанец в снова выиграл матч против команды, за которую играет Килиан Мбаппе.
Испания продолжила свою беспроигрышную серию в случаях, когда после первого тайма выигрывала в 2+ мяча. «Фурия роха» еще никогда не проигрывала в подобных ситуациях.
Испания впервые в официальном матче забила в ворота сборной Франции 3+ гола. Если брать во внимание и товарищеские матчи, то последний раз это произошло в 1949 году в Париже (Франция – Испания 1:5).
В финальном матче Лиги Наций Испания сыграет с Португалией.
4 - #Spain 🇪🇸 have scored at least 3 goals against #France 🇫🇷 for the first time in official competition, the first time they have scored 4 since June 1949 in a friendly in Paris (5-1). Crushing. pic.twitter.com/QKmOLY2Pvt— OptaJose (@OptaJose) June 5, 2025
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