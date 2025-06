Испания установила рекорд результативности против Франции

Во втором полуфинальном матче Лиги Наций сборная Испании переиграла сборную Франции со счетом 5:4.

Первый гол в матче забил Нико Уильямс.

Последние три забитых мяча Уильямса за сборную Испании:

Интересный факт:

Третий и пятый голы испанцев забил Ламин Ямаль. Молодой испанец в снова выиграл матч против команды, за которую играет Килиан Мбаппе.

Испания продолжила свою беспроигрышную серию в случаях, когда после первого тайма выигрывала в 2+ мяча. «Фурия роха» еще никогда не проигрывала в подобных ситуациях.

Испания впервые в официальном матче забила в ворота сборной Франции 3+ гола. Если брать во внимание и товарищеские матчи, то последний раз это произошло в 1949 году в Париже (Франция – Испания 1:5).

В финальном матче Лиги Наций Испания сыграет с Португалией.

4 - #Spain 🇪🇸 have scored at least 3 goals against #France 🇫🇷 for the first time in official competition, the first time they have scored 4 since June 1949 in a friendly in Paris (5-1). Crushing. pic.twitter.com/QKmOLY2Pvt