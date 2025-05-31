Первый трофей для ПСЖ. История ЛЧ: у кого сколько побед: количество титулов

В финале Лиги чемпионов УЕФА 2024/25, который состоялся 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене, «ПСЖ» одержал уверенную победу над «Интером» со счетом 5:0, завоевав свой первый титул в этом турнире.

Первый гол в матче на 12-й минуте забил Ашраф Хакими. На 20-й минуте Дезире Дуэ удвоил преимущество «ПСЖ», а на 63-й минуте он же оформил дубль, доведя счет до 3:0. Хвича Кварацхелия забил 4-й гол на 73-й минуте, а точку в матче поставил Сенни Маюлу на 86-й минуте.

Эта победа стала исторической для «ПСЖ», так как парижский клуб впервые выиграл Лигу чемпионов, став лишь вторым французским клубом после «Марселя» (1993), добившимся этого успеха.

Лидеры по количеству трофеев ЛЧ: Реал (15), Милан (7), Бавария, Ливерпуль (по 6), Барселона (5), Аякс (4), Интер, Ман Юнайтед (по 3).

Лига чемпионов 2024/25

Финал, 31 мая 2025

ПСЖ (Франция) – Интер (Италия) – 5:0

Голы: Хакими, 12, Дуэ, 20, 63, Кварацхелия, 73, Маюлу, 86

Все победители Лиги чемпионов (КЕЧ) за всю историю

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