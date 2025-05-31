Стал известен главный кандидат на пост главного тренера Ювентуса
Стефано Пиоли может вскоре возглавить команду из Турина
Итальянский наставник саудовской команды Аль-Наср Стефано Пиоли может возглавить туринский Ювентус в новом сезоне.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб рассматривает бывшего тренера Милана как приоритетного кандидата на замену наставника на сезон 2025/26.
По информации издания, руководство Юве поставило Пиоли на вершину списка желаемых претендентов. В клубе учитывают его огромный опыт в Серии А.
59-летний Пиоли в своей тренерской карьере возглавлял итальянские команды Салернитана, Модена, Парма, Гроссето, Пьяченца, Сассуоло, Кьево, Палермо, Болонья, Лацио, Интер, Фиорентина, Милан, а в сезоне 2024/25 был главным тренером саудовской команды Аль-Наср, за которую выступал португалец Криштиану Роналду.
Ювентус в сезоне 2024/25 возглавлял хорват Игор Тудор, под его руководством команда из Турина заняла 4-е место в Серии A и получила путевку в Лигу чемпионов.
❗️Stefano Pioli is a target to take over as manager of Juventus.— Forza Juventus (@ForzaJuveEN) May 31, 2025
— @Gazzetta_it pic.twitter.com/xwjXHLvZ9l
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