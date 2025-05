Стал известен главный кандидат на пост главного тренера Ювентуса

Итальянский наставник саудовской команды Аль-Наср Стефано Пиоли может возглавить туринский Ювентус в новом сезоне.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб рассматривает бывшего тренера Милана как приоритетного кандидата на замену наставника на сезон 2025/26.

По информации издания, руководство Юве поставило Пиоли на вершину списка желаемых претендентов. В клубе учитывают его огромный опыт в Серии А.

59-летний Пиоли в своей тренерской карьере возглавлял итальянские команды Салернитана, Модена, Парма, Гроссето, Пьяченца, Сассуоло, Кьево, Палермо, Болонья, Лацио, Интер, Фиорентина, Милан, а в сезоне 2024/25 был главным тренером саудовской команды Аль-Наср, за которую выступал португалец Криштиану Роналду.

Ювентус в сезоне 2024/25 возглавлял хорват Игор Тудор, под его руководством команда из Турина заняла 4-е место в Серии A и получила путевку в Лигу чемпионов.

