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Италия
31 мая 2025, 21:12 | Обновлено 31 мая 2025, 21:16
503
1

Стал известен главный кандидат на пост главного тренера Ювентуса

Стефано Пиоли может вскоре возглавить команду из Турина

31 мая 2025, 21:12 | Обновлено 31 мая 2025, 21:16
503
1
Стал известен главный кандидат на пост главного тренера Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Итальянский наставник саудовской команды Аль-Наср Стефано Пиоли может возглавить туринский Ювентус в новом сезоне.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб рассматривает бывшего тренера Милана как приоритетного кандидата на замену наставника на сезон 2025/26.

По информации издания, руководство Юве поставило Пиоли на вершину списка желаемых претендентов. В клубе учитывают его огромный опыт в Серии А.

59-летний Пиоли в своей тренерской карьере возглавлял итальянские команды Салернитана, Модена, Парма, Гроссето, Пьяченца, Сассуоло, Кьево, Палермо, Болонья, Лацио, Интер, Фиорентина, Милан, а в сезоне 2024/25 был главным тренером саудовской команды Аль-Наср, за которую выступал португалец Криштиану Роналду.

Ювентус в сезоне 2024/25 возглавлял хорват Игор Тудор, под его руководством команда из Турина заняла 4-е место в Серии A и получила путевку в Лигу чемпионов.

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Стефано Пиоли Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A назначение тренера Аль-Наср Эр-Рияд отставка чемпионат Саудовской Аравии по футболу Игор Тудор
Николай Степанов Источник: La Gazzetta dello Sport
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ivankondrat96
Аллегрі в Мілан - офіційно, Піолі в Ювентус - поки чутки. Але цікаво)
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