Ига СВЕНТЕК: «Рыбакина или Остапенко? Мне без разницы... Я хорошо вру?»

30 мая пятая ракетка мира и действующая чемпионка Ролан Гаррос 2025 Ига Свентек победила Жаклин Кристиан в матче 1/16 финала со счетом 6:2, 7:5.

После завершения встречи Ига провела пресс-конференцию. Во время ее общения с журналистами проходил поединок Елена Рыбакина – Алена Остапенко, в котором определялась следующая соперница польки.

– Кто победит? Елена ведет в счете, так что посмотрим, кто в итоге победит. Безусловно, они обе отличные теннисистки. Мы не первый год играем друг с другом и провели много матчей, поэтому хорошо знаем игру друг друга. Любой из матчей будет сложным. Но посмотрим, кто победит.

– У вас есть предпочтение?

– Нет (улыбается). Я хорошо вру? Скажем так, не имеет значения, кто это будет. Боже мой, я бы не смогла играть в покер.

Рыбакина победила Остапенко со счетом 6:2, 6:2. Алена – криптонит Свентек. Латвийка выиграла у Иги шесть из шесть очных противостояний.

Iga Swiatek caught red-handed in Press 😂



“Do you have a preference on who you play next? (Ostapenko or Rybakina)



Iga: No (laughs) Am I a good liar? Let’s say it doesn’t matter. Oh my god I couldn’t play poker 🫣



Coverage presented by @tenniswarehouse pic.twitter.com/7EtXpqx80X