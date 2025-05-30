Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ига СВЕНТЕК: «Рыбакина или Остапенко? Мне без разницы... Я хорошо вру?»
Ролан Гаррос
30 мая 2025, 22:51 |
150
0

Ига СВЕНТЕК: «Рыбакина или Остапенко? Мне без разницы... Я хорошо вру?»

В итоге Елена победила Алену, которая выиграла шесть из шести матчей у польки

30 мая 2025, 22:51 |
150
0
Ига СВЕНТЕК: «Рыбакина или Остапенко? Мне без разницы... Я хорошо вру?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

30 мая пятая ракетка мира и действующая чемпионка Ролан Гаррос 2025 Ига Свентек победила Жаклин Кристиан в матче 1/16 финала со счетом 6:2, 7:5.

После завершения встречи Ига провела пресс-конференцию. Во время ее общения с журналистами проходил поединок Елена Рыбакина – Алена Остапенко, в котором определялась следующая соперница польки.

– Кто победит? Елена ведет в счете, так что посмотрим, кто в итоге победит. Безусловно, они обе отличные теннисистки. Мы не первый год играем друг с другом и провели много матчей, поэтому хорошо знаем игру друг друга. Любой из матчей будет сложным. Но посмотрим, кто победит.

– У вас есть предпочтение?

– Нет (улыбается). Я хорошо вру? Скажем так, не имеет значения, кто это будет. Боже мой, я бы не смогла играть в покер.

Рыбакина победила Остапенко со счетом 6:2, 6:2. Алена – криптонит Свентек. Латвийка выиграла у Иги шесть из шесть очных противостояний.

По теме:
Юлия Стародубцева – Жасмин Паолини. Успела побороться. Видеообзор матча
Трехкратная финалистка Grand Slam выступила с защитой женского тенниса
Киченок и Павич на Ролан Гаррос за 56 минут переиграли чемпионов 2023 года
Ига Свёнтек пресс-конференция Ролан Гаррос 2025 Елена Рыбакина Алена Остапенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсации не произошло. Сборная Украины по волейболу проиграла Германии
Волейбол | 30 мая 2025, 20:01 5
Сенсации не произошло. Сборная Украины по волейболу проиграла Германии
Сенсации не произошло. Сборная Украины по волейболу проиграла Германии

Подопечные Рауля Лосано уступили немцам во второй игровой день соревнований

Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену
Футбол | 30 мая 2025, 03:00 0
Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену
Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену

На место тер Штегена нашли молодого голкипера – Жоана Гарсию

Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Бокс | 30.05.2025, 02:50
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Бокс | 30.05.2025, 09:22
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Ига может выдохнуть. Матч Рыбакина – Остапенко на РГ завершился разгромом
Теннис | 30.05.2025, 19:37
Ига может выдохнуть. Матч Рыбакина – Остапенко на РГ завершился разгромом
Ига может выдохнуть. Матч Рыбакина – Остапенко на РГ завершился разгромом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
29.05.2025, 17:07 4
Футбол
Барселона приняла решение о будущем Левандовски
Барселона приняла решение о будущем Левандовски
28.05.2025, 21:11
Футбол
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
28.05.2025, 16:30 1
Футбол
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
28.05.2025, 17:15 53
Теннис
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
30.05.2025, 03:47 1
Футбол
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
29.05.2025, 12:44 6
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
29.05.2025, 09:20 2
Бокс
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
28.05.2025, 22:01 33
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем