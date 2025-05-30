Пока что уверенно. Действующая чемпионка Ролан Гаррос вышла в 1/8 финала
Ига Свентек в двух сетах разобралась с Жаклин Кристиан и далее может сыграть с Остапенко
Пятая ракетка мира и победительница Открытого чемпионата Франции трех последних лет Ига Свентек из Польши пробилась в 1/8 финала.
В третьем раунде мейджора в Париже полька в двух сетах разобралась с представительницей Румынии Жаклин Кристиан (WTA 60) за 1 час и 56 минут.
Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала
Жаклин Кристиан (Румыния) – Ига Свентек (Польша) [5] – 2:6, 5:7
Свентек провела первое очное противостояние с Кристиан.
Ига выиграла 24-й матч подряд на кортах Ролан Гаррос и добыла 30-ю победу в сезоне 2025 года.
Всего на грунтовом слэме у Иги 38 викторий в 40 поединках. Это лучший показатель в истории турнира (столько же было и у Крис Эверт).
Следующей соперницей Свентек будет либо Алена Остапенко, либо Елена Рыбакина. Отметим, что Остапенко выиграла шесть из шести матчей у Иги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер о спаррингах с Фьюри и Джошуа
Самым дорогим футболистом из Украины остается защитник Илья Забарный