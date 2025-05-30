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Ролан Гаррос
30 мая 2025, 18:48 | Обновлено 30 мая 2025, 19:28
931
0

Пока что уверенно. Действующая чемпионка Ролан Гаррос вышла в 1/8 финала

Ига Свентек в двух сетах разобралась с Жаклин Кристиан и далее может сыграть с Остапенко

30 мая 2025, 18:48 | Обновлено 30 мая 2025, 19:28
931
0
Пока что уверенно. Действующая чемпионка Ролан Гаррос вышла в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Пятая ракетка мира и победительница Открытого чемпионата Франции трех последних лет Ига Свентек из Польши пробилась в 1/8 финала.

В третьем раунде мейджора в Париже полька в двух сетах разобралась с представительницей Румынии Жаклин Кристиан (WTA 60) за 1 час и 56 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Жаклин Кристиан (Румыния) – Ига Свентек (Польша) [5] – 2:6, 5:7

Свентек провела первое очное противостояние с Кристиан.

Ига выиграла 24-й матч подряд на кортах Ролан Гаррос и добыла 30-ю победу в сезоне 2025 года.

Всего на грунтовом слэме у Иги 38 викторий в 40 поединках. Это лучший показатель в истории турнира (столько же было и у Крис Эверт).

Следующей соперницей Свентек будет либо Алена Остапенко, либо Елена Рыбакина. Отметим, что Остапенко выиграла шесть из шести матчей у Иги.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Ига Свёнтек Жаклин Кристиан Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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