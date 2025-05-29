ЯРМОЛЮК: «Хочу улучшить свою игру и выйти на новый уровень с Брентфордом»
Украинский хавбек продлил контракт с английским клубом до лета 2031 года
Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк подписал новый долгосрочный контракт с клубом, который оставит 21-летнего игрока сборной Украины в западном Лондоне до лета 2031 года. У клуба также есть опция продлить соглашение еще на 12 месяцев.
В сезоне 2024/25 Ярмолюк провел 35 матчей во всех турнирах, из них 31 – в Премьер-лиге. Он выходил в стартовом составе в 9 из последних 10 матчей сезона под руководством Томаса Франка, а в марте дебютировал за национальную сборную Украины в матче против Бельгии.
Егор Ярмолюк: «Я очень счастлив подписать новый контракт с первой командой. Это дает мне еще больше энергии работать еще усерднее.
Мне очень понравился сезон – я дебютировал в Премьер-лиге и в сборной Украины. Я очень горжусь собой и хочу продолжать двигаться вперед.
Всегда есть над чем работать. Я хочу улучшить все аспекты своей игры, чтобы выйти на новый уровень вместе с командой.
Долгосрочный контракт? Это очень важно для меня. Я очень благодарен клубу – это придает мне уверенности и удовольствия от игры в футбол».
Ярмолюк присоединился к «Брентфорду» в июле 2022 года из украинского СК «Днепр-1» за нераскрытую сумму.
Сначала он выступал за «Брентфорд B», а дебют за первую команду состоялся в ноябре того же года в матче Кубка лиги против «Джиллингема». Несмотря на травму, которая преждевременно завершила его сезон 2022/23, он менее чем через год после переезда в Лондон получил новый пятилетний контракт.
В октябре 2023 года он дебютировал в Премьер-лиге, заменив Маттиаса Йенсена во втором тайме победного матча против «Бернли» (3:0) на домашнем стадионе.
Всего Ярмолюк, который дважды сыграл за национальную сборную Украины (оба матча – против Бельгии в 2025 году), провел за «Брентфорд» 66 матчей, из которых 58 – в Премьер-лиге.
Our Ukrainian boy extends his stay 🙌— Brentford FC (@BrentfordFC) May 29, 2025
We're delighted to announce that Yehor Yarmoliuk has signed a new long-term contract with the Club ✍️
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