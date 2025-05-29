Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЯРМОЛЮК: «Хочу улучшить свою игру и выйти на новый уровень с Брентфордом»
Англия
29 мая 2025, 17:23 | Обновлено 29 мая 2025, 17:35
67
0

ЯРМОЛЮК: «Хочу улучшить свою игру и выйти на новый уровень с Брентфордом»

Украинский хавбек продлил контракт с английским клубом до лета 2031 года

29 мая 2025, 17:23 | Обновлено 29 мая 2025, 17:35
67
0
ЯРМОЛЮК: «Хочу улучшить свою игру и выйти на новый уровень с Брентфордом»
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк подписал новый долгосрочный контракт с клубом, который оставит 21-летнего игрока сборной Украины в западном Лондоне до лета 2031 года. У клуба также есть опция продлить соглашение еще на 12 месяцев.

В сезоне 2024/25 Ярмолюк провел 35 матчей во всех турнирах, из них 31 – в Премьер-лиге. Он выходил в стартовом составе в 9 из последних 10 матчей сезона под руководством Томаса Франка, а в марте дебютировал за национальную сборную Украины в матче против Бельгии.

Егор Ярмолюк: «Я очень счастлив подписать новый контракт с первой командой. Это дает мне еще больше энергии работать еще усерднее.

Мне очень понравился сезон – я дебютировал в Премьер-лиге и в сборной Украины. Я очень горжусь собой и хочу продолжать двигаться вперед.

Всегда есть над чем работать. Я хочу улучшить все аспекты своей игры, чтобы выйти на новый уровень вместе с командой.

Долгосрочный контракт? Это очень важно для меня. Я очень благодарен клубу – это придает мне уверенности и удовольствия от игры в футбол».

Ярмолюк присоединился к «Брентфорду» в июле 2022 года из украинского СК «Днепр-1» за нераскрытую сумму.

Сначала он выступал за «Брентфорд B», а дебют за первую команду состоялся в ноябре того же года в матче Кубка лиги против «Джиллингема». Несмотря на травму, которая преждевременно завершила его сезон 2022/23, он менее чем через год после переезда в Лондон получил новый пятилетний контракт.

В октябре 2023 года он дебютировал в Премьер-лиге, заменив Маттиаса Йенсена во втором тайме победного матча против «Бернли» (3:0) на домашнем стадионе.

Всего Ярмолюк, который дважды сыграл за национальную сборную Украины (оба матча – против Бельгии в 2025 году), провел за «Брентфорд» 66 матчей, из которых 58 – в Премьер-лиге.

По теме:
«Лучшего игрока ротации не найти». Реакция фанов на контракт Караваева
Арсенал повторил антирекорд, который держался 101 год
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
продление контракта чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк
Николай Степанов Источник: ФК Брентфорд
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Ворсклы оценил шансы полтавчан на плей-офф УПЛ
Футбол | 29 мая 2025, 16:41 0
Экс-игрок Ворсклы оценил шансы полтавчан на плей-офф УПЛ
Экс-игрок Ворсклы оценил шансы полтавчан на плей-офф УПЛ

Ситуация для полтавчан из категории «Пан или пропал»

Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд
Футбол | 28 мая 2025, 19:25 1
Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд
Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд

«Кривбассу» пришло приглашение на юношеский турнир в городе Доха

Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Теннис | 28.05.2025, 22:01
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Теннис | 28.05.2025, 17:10
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Левый Берег – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 29.05.2025, 16:00
Левый Берег – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Левый Берег – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
27.05.2025, 20:44 1
Биатлон
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
28.05.2025, 02:56
Футбол
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
28.05.2025, 15:59 8
Футбол
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
29.05.2025, 07:37
Бокс
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
28.05.2025, 00:33 1
Теннис
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
28.05.2025, 12:28 2
Футбол
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
28.05.2025, 04:55 9
Футбол
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
28.05.2025, 05:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем