ЯРМОЛЮК: «Хочу улучшить свою игру и выйти на новый уровень с Брентфордом»

Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк подписал новый долгосрочный контракт с клубом, который оставит 21-летнего игрока сборной Украины в западном Лондоне до лета 2031 года. У клуба также есть опция продлить соглашение еще на 12 месяцев.

В сезоне 2024/25 Ярмолюк провел 35 матчей во всех турнирах, из них 31 – в Премьер-лиге. Он выходил в стартовом составе в 9 из последних 10 матчей сезона под руководством Томаса Франка, а в марте дебютировал за национальную сборную Украины в матче против Бельгии.

Ярмолюк присоединился к «Брентфорду» в июле 2022 года из украинского СК «Днепр-1» за нераскрытую сумму.

Сначала он выступал за «Брентфорд B», а дебют за первую команду состоялся в ноябре того же года в матче Кубка лиги против «Джиллингема». Несмотря на травму, которая преждевременно завершила его сезон 2022/23, он менее чем через год после переезда в Лондон получил новый пятилетний контракт.

В октябре 2023 года он дебютировал в Премьер-лиге, заменив Маттиаса Йенсена во втором тайме победного матча против «Бернли» (3:0) на домашнем стадионе.

Всего Ярмолюк, который дважды сыграл за национальную сборную Украины (оба матча – против Бельгии в 2025 году), провел за «Брентфорд» 66 матчей, из которых 58 – в Премьер-лиге.

Our Ukrainian boy extends his stay 🙌



We're delighted to announce that Yehor Yarmoliuk has signed a new long-term contract with the Club ✍️